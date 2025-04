Laporta, tras la Copa y la final de Champions femenina: "La realidad supera nuestras expectativas"

"La realidad está superando nuestras expectativas". Ni Joan Laporta, el presidente del Barça, la persona que eligió a Hansi Flick para suceder a Xavi, imaginaba un escenario así. Dos títulos de dos (Supercopa de España y Copa del Rey, ambos ganados al Madrid), semifinalista de la Champions (el miércoles se juega la ida en Montjuïc ante el Inter) y líder en la Liga, disfrutando de una renta de cuatro puntos sobre el equipo blanco. Y el Barça femenino preparando ya la sexta final de la Champions, quinta consecutiva. Ahora ante el Arsenal. "Las expectativas eran buenas, pero esto lo esta superando", ha dicho el dirigente azulgrana a Jordi Basté en RAC-1.

Sobre el futuro de Flick, que tiene contrato hasta 2026, Laporta ha recordado que no depende solo del club. Tiene deseos el presidente de renovarle por más tiempo, aunque el alemán ya ha dejado dicho que todo irá poco a poco. No quiere prisas el entrenador. "Flick sabe que es una etapa que queremos que dure lo máximo posible, que él encaja por sus capacidades humanas y deportivas, por su forma de entender al club", ha precisado el dirigente.

"Flick es un entrenador que prefiere ir año a año y tener un año de margen" Joan Laporta — Presidente del Barça

Flick lo sabe, pero marca su propia ruta sin dejarse llevar por la presión del Barça. "Es un entrenador que prefiere ir año a año y tener un año de margen", ha reconocido Laporta. "Tenemos Hansi por esta temporada y por la siguiente y la comisión deportiva está haciendo lo que hay que hacer de cara al futuro inmediato", ha recalcado luego.

Laporta, Flick, Ter Stegen y Deco, en el avión de vuelta de Sevilla con la Copa del Rey. / FCBARCELONA

Ha querido luego el presidente desmarcarse del fichaje de Flick concediendo la autoría del mismo a Deco y Bojan, los responsables de la dirección deportiva del club. "Quien decidió que Flick sería el entrenador del primer equipo fue Deco. Es el fichaje de Deco y Bojan. Me gustó desde el principio, quise ficharlo desde el principio. Y como presidente tengo cosas que decir siempre, pero fueron ellos los que le analizaron de forma humana y deportiva. Había otras opciones", ha recordado Laporta.

El club, gracias al trabajo de Flick y Pere Romeu, transita por una paz deportiva que le está acercando a todos los títulos posibles, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. "Estábamos esperanzados, pero la realidad supera todo gracias a Flick, a los jugadores, a su staff. Y lo mismo con el femenino. Vale la pena vivir todo esto", ha recalcado Laporta, quien ha eludido detenerse en la actitud del Madrid previa a la final de la Copa del Rey.

"Lo viví como una estrategia más, pero nosotros queríamos huir. Solo queríamos hablar de fútbol", ha precisado Laporta, insistiendo en que el Barça "hizo bien en no entrar en ese jardín que no nos interesa porque todo lo demás forma parte del circo que se utiliza". El club se ha mantenido "aislado" de todo lo que ha promovido Florentino Pérez. "Me felicitó y continuamos, tenemos una relación de respeto mutuo".