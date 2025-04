Del hospital con lesión cerebral y medular a correr una Titan en el desierto: "En la bici vuelvo a sentirme persona. Viva y útil"

La Skoda Titan Desert es una prueba famosa por su exigencia. Más de 600 km de dunas, altísimas temperaturas, rutas pedregosas y desniveles imposibles en bicicleta de montaña a lo largo de seis etapas que transcurren por el desierto de Marruecos la convierten en un reto memorable para todos aquellos que participan y a la vez, en el escenario perfecto para reivindicarse.

El Equipo KH-7, que es el más numeroso y este año afronta del 1 al 6 de mayo su novena participación en la prueba, lo hará este año dando la oportunidad a cuatro personas con discapacidades y cinco miembros del personal médico del Institut Guttmann en el marco del proyecto solidario Becas Titan Life y el 60 aniversario del centro. El equipo de nueve personas estará formado por doctores, fisioterapeutas, dos lesionados medulares y dos personas con lesiones cerebrales para conseguir derribar las barreras que todavía perduran para estas personas en el deporte.

“Este proyecto te abre la puerta a la vida. Vuelvo a sentirme persona.Viva y útil. Son muchas emociones que pensé que jamás volvería a sentir”, afirma Cristian Casals. Él es uno de los cuatro ciclistas con discapacidad que participarán en esta edición de la carrera. Hace siete años, un grave accidente cambió su vida y le causó una lesión cerebral. “Mi vida dio un giro de 180 grados. Tenía una rutina muy activa en el trabajo. Siempre rodeado de gente y viajando. Tras el accidente no podía ni comunicarme con la gente. Me costaba hablar. Ahora tengo una serie de limitaciones cognitivas”, explica.

Cristian era jefe de producción cinematográfico y tenía un cargo en la televisión deportiva ITV Sports. Con el accidente, tras pasar un mes en coma, múltiples operaciones y muchos periodos de rehabilitación física y cognitiva en el Institut Guttmann, Cristian se sumió en un pozo emocional. “La enfermedad te lleva a un estado de frustración muy grande y que cuesta mucho aceptar. Creo que es la primera vez en siete años que me siento ilusionado y pensé que jamás volvería a sentirme así”, reconoce.

Cristian durante una videollamada con el equipo. / KH-7

Una 'hand bike' y una bicicleta convencional

El ciclista formará pareja con otro compañero del centro con una lesión medular que correrá con una bicicleta manual ('hand bike') para recorrer las seis etapas del desierto marroquí. “La estrategia de las parejas responde a que son personas con dos perfiles de discapacidades muy distintas en las que se pueden retroalimentar y complementar de una forma muy positiva”, explica Montse Bernabéu, Directora Assistencial y Codirectora de l'Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann. “Esta colaboración servirá también de inspiración a personas que sufran estas lesiones de forma más reciente para ver que sigue habiendo opciones después así como para derribar esas barreras que todavía hay en el deporte”, añade. “Encontrar proyectos que realmente te motiven después de una lesión como estas cuesta mucho. Y sabemos que esto ayudará a muchas personas a ver alternativas”, zanja la especialista en Medicina Física.

Cristian pasó por este proceso hace un par de años cuando retomó la bicicleta. “Ha sido un proceso brutal. Liberador. La bici me ha atrapado porque me ha devuelto la libertad. He pasado de estar encerrado en casa, el hospital o el gimnasio a salir a la naturaleza. He desarrollado una conexión con la naturaleza brutal”, señala.

"Saber que contribuimos a que haya gente que pueda recuperar esa ilusión es increíble para nosotros como equipo. Dentro de la 'familia' KH-7 creemos que no solo merece ayuda quién tiene opciones de ganar la carrera y por eso desde hace años impulsamos iniciativas solidarias como las becas", explica el propietario de la marca de productos de limpieza, Josep Maria Lloreda.

Desierto y dunas

En apenas un par de días los nueve ciclistas del Institut Guttmann y KH-7 viajarán al desierto para vivir una experiencia que marcará sus vidas para siempre. “Estoy nervioso por lo que pueda ocurrir allí. Será duro y lo sabemos, pero esta enfermedad te enseña a vivir el presente y a aceptar todo lo que venga tal y como venga”, confiesa Cristian. Los dos equipos estarán formados por Iñaki Mujika, Pablo Montoia, José Antonio Burgarín, Cristian Casals, Alfonso Rubio, Miquel Sarrió, Roger Rifà, Jesús Benito y Álex del Arco.

Con un total de 620 kilómetros, la Skoda Titan Desert Marruecos 2025 empezará este jueves 1 de mayo en Merzouga y culminará seis días más tarde en Maadid, pasando por dunas, etapas de navegación, dos etapas maratón y la singular convivencia en el campamento. El trazado de este año recuerda la primera edición de 2006, incorporando también tramos inéditos que prometen sorprender incluso a los más veteranos.