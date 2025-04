Flick, tras el triunfo en la Copa: "Ganar un título en un clásico es especial"

"Ha sido muy difícil, pero lo hemos intentado hasta el final. Ahora es el momento de disfrutar porque ganar un título en un clásico es especial. Ha sido una noche perfecta". A Hansi Flick, el técnico del Barça, se le acababan las palabras entregado al talento de sus jugadores.

"¿El Inter? No, tienen que disfrutar", ha añadido el alemán, que solo juega finales para ganarla. Esta es la séptima que ha conquistado el expreparador del Bayern Múnich, lo que demuestra su fiabilidad.

"No solo el entrenador está haciendo un gran trabajo sino todo el staff y la mentalidad de los jugadores es fantástico. Es genial verlo desde fuera otra vez" Hansi Flick — Técnico del Barça

"Estoy aquí para crear un ambiente en el vestuario en el que los jugadores disfruten y puedan estar al máximo nivel", ha dicho Flick. "Tenemos confianza en ellos y vamos a ir juntos hasta el final de temporada. No solo el entrenador está haciendo un gran trabajo sino todo el staff y la mentalidad de los jugadores es fantástico. Es genial verlo desde fuera otra vez".

Los jugadores del Barça festejan la Copa del Rey. / Ap / Joan Monfort

Dos finales lleva con el Barça, dos títulos: Supercopa y Copa. Tres clásicos ha jugado Flick contra el Madrid. Tres clásicos ha ganado. Y el parcial es tan rotundo como inapelable: 12-4. En octubre, el Barça goleaba en el Bernabéu (0-4). En enero, y con motivo de la Supercopa de España, el Barça aplastaba al Madrid (2-5). Y en Sevilla, tras una épica final de Copa, el Barça volvió a ganar al Madrid (3-2).

"Me han acogido genial. Me he sentido muy bien aquí desde el primer día. Estoy muy contento de trabajar con unos jugadores fantásticos" Hansi Flick — Técnico del Barça

"Me han acogido genial. Me he sentido muy bien aquí desde el primer día. Estoy muy contento de trabajar con unos jugadores fantásticos, todos se esfuerzan día tras día para mejorar más, eso es lo más importante que puedes tener como entrenador", ha admitido Flick.

Elogios a Koundé

"Después de este partido lo hemos celebrado a lo grande con nuestros aficionados. Ha sido algo incréible, estamos muy feliz", ha dicho Flick, quien después se ha detenido en la actuación monumental de Koundé. "Ha frenado dos ocasiones del Madrid y luego ha marcado el gol", ha precisado el técnico azulgrana.

"No sé si es una era, pero nos recarga de energía y motivación", ha admitido Ferran Torres, quien fue elegido el mejor jugador de la final. Decisivo fue su tanto cuando agonizaba el encuentro para firmar el 2-2. Y en la prórroga fue mejor el Barça.

"Hicimos una segunda parte muy buena. El partido ha sido competido y equilibrado ya que ellos tuvieron el control en el primer tiempo", ha reconocido Ancelotti, quien ha precisado que "el Barça es un buen equipo", topando, de nuevo, con la misma piedra.

"Hay mucho cansancio, mucha felicidad, era buena hora para darle alegría a los jugadores, a disfrutarlo pero sin pasarse, pronto vienen las Semifinales de la Champions", ha reconocido Ferran Torres, mientras Ancelotti abría la duda sobre su futuro. "Puedo seguir, puedo parar, pero es un tema de las próximas semanas, no es de hoy"