Así es Hyrox, la nueva disciplina de moda que ha desbancado al CrossFit

Hace unos años fueron las carreras de obstáculos, luego vino el Crossfit, y ahora, la última moda es el Hyrox. Nació en 2018 en Hamburgo con apenas 680 participantes, y a día de hoy está considerado uno de los deportes de más rápido crecimiento a nivel global, con 82 campeonatos previstos en 2025 y competiciones continentales y mundiales cada año. La disciplina llegó a España en 2021 y este fin de semana Barcelona acoge la última competición en a que los mejores atletas podrán conseguir los últimos billetes disponibles al Mundial de Chicago 2025.

Pero… ¿Qué es hyrox? Es una disciplina híbrida que combina ocho tramos de 1km corriendo con ocho entrenamientos concretos que deben completarse siempre en el mismo orden. Las competiciones tienen lugar en recintos cerrados para que sea más fácil controlar las distancias y cuentan con jueces que van controlando que los ejercicios se desarrollen de forma correcta.

Así, en las competiciones, no se puede iniciar un ‘workout’ a menos que se complete el kilómetro de carrera previo, y no se podrá pasar al siguiente si no se completa la estación anterior. Solo cuando se hayan corrido los ocho kilómetros y completado las ocho estaciones se puede cruzar la meta, y el objetivo es hacerlo en el menor tiempo posible. Al realizarse siempre igual a nivel internacional, los competidores figuran en un ránking global y pueden comparar sus tiempos independientemente de dónde se lleve a cabo la competición. De todos los atletas, los 15 mejores de cada categoría forman el grupo ‘elite 15’ que es como la primera división del Hyrox.

Los ejercicios de esta disciplina del fitness atlético son en su mayoría movimientos que combinan capacidades cardiovasculares con la fuerza y siempre siguen el mismo orden en todas las competiciones a nivel internacional. "Lo que atrapa de esta disciplina es su simplicidad. Todo el mundo puede participar porque no son movimientos especialmente técnicos y se pueden aprender con facilidad", afirma Manuela García, una de las atletas españolas mejor posicionadas en el panorama internacional y que peleará este fin de semana por conseguir el último pase al mundial en 'elite 15'.

Zancadas, 'wallballs', remo...

El primero de los ejercicios es la máquina de esquí, que para quienes hayan hecho CrossFit alguna vez, probablemente sea una vieja conocida, pero para quienes no la conozcan, es una máquina que consta de dos poleas con manguitos para agarrarlos y tirar de ellos mientras se realiza una sentadilla y con ella deben completarse 1000m. Seguidamente, vienen dos estaciones similares en las que en una debe empujarse un peso y en la siguiente tirar de él hasta completar 50 metros de recorrido. La cuarta estación es una variación del ‘burpee’ en la que en lugar de saltar hacia arriba, se salta hacia delante y se va repitiendo hasta que se complete un desplazamiento de 80 metros. Tras ello, los atletas deben remar 1000 metros en la máquina de remo y seguidamente transportar dos pesos a lo largo de 200 metros en un movimiento conocido como ‘farmer carry’.

Las dos últimas estaciones son un recorrido de 100 metros de zancadas con sacos de peso y por último 100 lanzamientos de balón de peso a la pared. Una vez completadas estas ocho estaciones de entrenamiento y sus respectivos ocho kilómetros previos, los atletas terminan su competición. De algún modo, esta disciplina es una mezcla entre las carreras de obstáculos y las competiciones de CrossFit al enlazar ejercicios clásicos del CrossFit con distancias de ‘running’ entre ejercicios como es el caso de las carreras de obstáculos.

"Parece sencillo, pero si no dosificas bien la energía, estás muerto", asegura Manuela. "Es uno de los errores de los principiantes, por eso yo siempre recomiendo no dejarse llevar por la adrenalina y competir con cabeza", añade la atleta. Ella venía del Crossfit y se enamoró del Hyrox cuando asistió como público a una competición en Madrid. "Fue verlo y saber que quería hacerlo. Es increíble estar hoy compitiendo a este nivel", reconoce.

Megan Jacoby, campeona de HYROX, y primera mujer en terminar la carrera de categoría Pro en menos de una hora. / Amazfit

Menos de una hora

Los competidores profesionales pueden completar todo el workout en tiempos que rondan los 55 minutos, y en su mayoría tienen una trayectoria previa en el atletismo, el CrossFit, el triatlón, la natación o las carreras de obstáculos. "Un amateur promedio tarda 1.30h en completarlo pero cada vez los profesionales lo están haciendo más rápido. Además, el hecho de que en todo momento se controle el tiempo a través de chips que llevan puestos los atletas permite detectar dónde se pierde más tiempo para pdoer mejorar rápido", afirma Álvaro Taracena, Consejero Delegado de Hyrox España, que afirma que esta capacidad de control es clave para que la gente se enganche.

Parte de su fórmula de éxito han sido las redes sociales. La disciplina rápidamente supo enganchar a la comunidad de internet y es ahora un fenómeno global. "Hemos pasado de las primeras competiciones de 1.200 personas a tener 14.000 solo en el evento de Barcelona. Todavía son mayoritariamente internacionales, pero cada vez tenemos más atletas nacionales", asegura la organización. En esta cita en Barcelona, el 25% son españoles, pero esta disciplina atrae mayoritariamente a alemanes, de donde es originaria y británicos. Actualmente, en España, hay más de 300 gimnasios afiliados a la marca donde entrenar, pero la simplicidad de las pruebas permite adaptar entrenamientos en cualquier lugar en el que se disponga de sacos, kettlebells o algún trineo para empujar. “Estamos observando esta tendencia de crecimiento en España. En la última competición Hyrox en Madrid, el número de participantes aumentó un 49%, en Valencia un 109%, en Bilbao un 60% y en Málaga un 196%. Tras el torneo de Barcelona, el número de todos los atletas participantes en la edición española de Hyrox puede superar las 37 mil personas” afirma Taracena.