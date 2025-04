Un estratosférico Quartararo le arrebata la 'pole' a Marc Márquez en Jerez

Tenía pìnta de nueva exhibición por parte de Marc Márquez (Ducati). Todo pintaba a que el ocho veces campeón del mundo iba a conquistar su quinta 'pole position' consecutiva del año. Es más, en su primer intento, estableció un nuevo récord en Jerez (1.35.643 minutos) pero, en su último intento, el francés Fabio Quartararo (Yamaha, 1.35.610) aún pudo rebajar un poquito más, con una vuelta suicida ("no tenía nada que perder") el crono de MM93. El 'Diablo', que ha hecho crecer a Yamaha en los últimos meses, llevaba 1.134 días sin conseguir liderar la parrilla de MotoGP. Ni que decir tiene que compartirá la primera línea con MM93 y un discreto 'Pecco' Bagnaia, que sigue ahí sin grandes prestaciones, pero presente.

"Es precioso conseguir la 'pole', más por el equipo, por Yamaha, que está trabajando duro y bien para volver a estar arriba como por mí, que hace ya mucho tiempo que no me sentía tan bien sobre la moto", comentó Quartararo, que reconoció que ha mejorado mucho a una vuelta "pero me temo que eso no nos dé para aspirar a la victoria, aunque en la carrera corta de esta tarde tendremos más posibilidades de aspirar al podio que de ganar. Aquí logré mi primera 'pole', en 2019, y me siento como en casa". En realidad, ésta es su casa, pues el francés se hizo piloto en España.

No tomar riesgos

"No he querido arriesgar una caída", ha comentado el Marc Márquez 2.0, el de después de la lesión, el otro MM93, el que piensa que, ahora, es mejor conformarse con la primer fila "que forzar otro intento e irse al suelo, como he visto que se han caído muchos, entre ellos Rinso o el mismo Bagnaia. No, no, he preferido conformarme con la segunda posición, la primera fila que quería y no volverme loco. Eso no quita, por descontado, que el tiempazo de Fabio (Quartararo) sea un récord impresionante, así que habrá que vigilarlo en la salida y al llegar a la primera curva".

El mayor de los Márquez, que hizo récord en su primer intento, reconoció que cuando estaba intentando bajar ese crono (1.35.643) cometió un error en el cuarto parcial y ya no quiso forzar más, sabiendo que nadie iba a poder arrebatarle la primera fila, el lugar ideal para arrancar esta tarde y mañana en el auténtico gran premio. "Con neumático gastado me encuentro muy bien aquí donde, además, el neumático delantero no se desgasta tanto como en Catar", confesó MM93, que se ve en el podio y peleando por el triunfo.

La segunda fila estará compuesta por Àlex Márquez (Ducati), Franco Morbidelli (Ducati) y Maverick Viñales (KTM), que podría ser la sorpresa de este fin de semana.