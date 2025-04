Victor Valdés vuelve al banquillo: "¿Por qué el Ávila? ¿Por qué no? Es una categoría muy digna"

Víctor Valdés vuelve a los banquillos. Toma el mando del Real Ávila, equipo de Segunda Federación, a tan solo dos jornadas del final del campeonato, viviendo el equipo en puestos de ‘play-off’. "Tenía ganas de volver a la dinámica de un vestuario, el día a día con un grupo de jugadores. El reto es mayúsculo, pero también a la vez emocionante. ¿Por qué el Ávila? ¿Por qué no? Es una categoría muy digna y es una oportunidad que me llega", ha dicho el exmeta azulgrana, quien se tomó un largo paréntesis de cuatro años alejado del fútbol tras su paso fugaz por el Juvenil A del Barça y su experiencia, también breve, con el Horta.

"Víctor es una persona ganadora, se ha visto a lo largo de su carrera y es con este tipo de gente con la que yo quiero estar”, ha dicho Joan Farias, el director deportivo del club abulense convencido de que ha tomado una decisión arriesgada. Y lo es porque necesita el Ávila entrar en el play off para fortalecer su proyecto deportivo en el que ha prescindido de Miguel de la Fuente a tan solo dos jornadas del final de la Liga.

"Vengo de un tramo de pausa en el que ha habido silencio para poder pensar bien las cosas y madurar ciertos errores del pasado", ha reconocido Víctor Valdés en su presentación como nuevo entrenador del Real Ávila, que ha vivido, según el director deportivo, "una segunda vuelta triste", por lo que ha despedido a De la Fuente a solo 15 días de que acabe el campeonato.

El exguardamenta del Barcelona Víctor Valdés durante su primer entrenamiento este viernes como nuevo entrenador del Real Ávila, que milita en el grupo primero de Segunda Federación, tras la destitución de Miguel de la Fuente. EFE/ Raúl Sanchidrián / RAÚL SANCHIDRIÁN / EFE

En esos años de silencio ha ido Valdés madurando todo lo que ha vivido desde su cargo de entrenador. "Tengo mucha ilusión, muchas ganas, mucha fuerza”, ha reconocido el exportero del Barcelona. “Ahora llega un proyecto como el Ávila donde voy a volcar todo lo que sé y esté en mi mano para ayudar a este grupo y enchufar a la gente para conseguir el objetivo de estar en el play off", ha añadido.

El Ávila es cuarto en la clasificación y quedan dos jornadas para acabar la Liga. Y el debut de Valdés será este domingo (12.00) en el estadio municipal Adolfo Suárez de la capital abulense, donde se enfrentará al Compostela, que lucha para evitar el descenso.

No ha tenido ni tiempo apenas para hablar con sus nuevos jugadores. "Llegué ayer y solo hicimos una sesión de recuperación, ahora sí haremos algo más análitico para poder transmitir lo que yo siento. Serán pocas ideas porque hay poco tiempo", ha comentado el nuevo entrenador del Ávila. "Me voy a adaptar porque me he encontrado un grupo con ganas de querer hacer las cosas bien, es un grupo ambicioso e ilusionado", ha dicho.

Seguía al Ávila desde "hace meses"

"Yo, como entrenador, tengo que indagar ahora en qué tipo de jugador dispongo, qué tipo de talento tiene. Pero como el Ávila es un equipo que vengo viendo desde hace meses, no me resulta tampoco una sorpresa", ha explicado Víctor Valdés, quien inició precisamente su carrera en los banquillos dirigiendo al Juvenil del Moratalaz madrileño. "Los vengo visualizando a nivel competitivo desde hace meses para saber de lo que son capaces", ha contado el exportero del Barcelona.

Ha firmado por estos dos partidos y para la próxima temporada. "Conozco a Joan desde hace años. Lo conozco de mi etapa entrenando en el Horta y hemos seguido manteniendo contactos. Hace meses me comentó que estaba aquí, en el Ávila, que era una posibilidad de cara a futuras temporadas y ahora que resido en Madrid era una opción muy buena. Y aquí estoy. Quiero honrar el trabajo de Miguel, lo que consiguió es muy importante para el club y para una ciudad con ese ascenso", ha subrayado.

"¿Cómo soy como entrenador? Me gusta potenciar el talento del jugador y trabajar muy bien en ataque para generar superioridades y que sea un equipo solidario y comprometido, con vigilancias defensivas”, ha dicho Víctor Valdés en sus primeras horas como técnico del Ávila.