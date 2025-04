La Copa mola, ¿y su negocio?

La rentabilidad del fútbol europeo, pero especialmente en países como España, Francia o Portugal, siempre ha estado muy sujeto a las plusvalías por traspasos de futbolistas. Muestra de ello es el fútbol español, que antes de la pandemia era capaz de levantar cada año más de 1.000 millones de euros con la venta de jugadores y, aun así, su beneficio conjunto no superaba los 300 millones. Por lo tanto, no es casualidad que, habiéndose evaporado casi 500 millones de facturación con la salida de futbolistas, esos números negros se hayan tornado en rojos. LaLiga espera que este año el agujero ya sólo sea de 173 millones y se concentre en unos pocos equipos, y que sea en 2025-2026 cuando la sostenibilidad económica esté de vuelta. Mimbres para pensar en ello hay. Se confía en que las plusvalías por traspasos no vayan a menos y se mantengan como mínimo en ese umbral de 600 millones de euros, pero sobre todo hay una convicción de que la cifra de negocio (lo que es menos impredecible, la taquilla, la televisión, comercial) siga subiendo y rompa el techo de los 4.000 millones de euros. ¿Diferencia respecto al pasado? Que el gasto en plantilla ya no crece obligatoriamente al mismo ritmo. Gastar más no siempre implica mejores resultados.