No se atreverán a no presentarse ¿verdad?, pues igual sí, igual sí

Hablamos de Donald Trump. Hablamos de Vladimir Putin. Hablamos de Recep Tayyip Erdogan. ¿Hablamos de Florentino Pérez? Lo que está haciendo el Real Madrid sobrepasa cualquier situación de poder o pretensión de conseguir cualquier objetivo a través de la presión y las malas formas.

El Real Madrid sigue comportándose como el matón de la fiesta. Sigue utilizando su brazo armado, su televisión, para tratar de desestabilizar a los árbitros y el día que les sale un árbitro respondón, va y llama a la Federación Española de Fútbol para que lo sustituyan como colegiado de la final de Copa.

Porque eso fue lo que ha ocurrido. Cuando De Burgos Bengoetxea se puso a llorar en la conferencia de prensa previa a la gran final de Sevilla, los servicios jurídicos de la Casa Blanca llamaron a los servicios jurídicos de la Federación. “Lo siento, pero De Burgos Bengoetxea acaba de demostrar que no puede dirigir la final porque no es imparcial y le tiene una inquina increíble al Real Madrid. No hace falta que ningún club denuncie esta situación, es la propia Federación quien debe tomar la decisión de cambiar ¡ya! al colegiado de esta final”, fue el discurso-petición de los abogados del club blanco.

El Real Madrid, que ya hizo el ridículo, el feo ridículo, de boicotear la fiesta del Balón de Oro porque no escogieron a Vinicius, medita no presentarse a la final de Copa.

Así se lo hizo saber el Real Madrid a la Federación. Y la Federación dijo que no pensaba cambiar al árbitro de la final. Y, entonces, Florentino Pérez decidió que como no le obedecían, plantó a todo el mundo y, muy posiblemente, tal vez mañana, sábado, no se presente en La Cartuja y le den como ganador al Barça por 3-0. De lo contrario, ¿cuál será la siguiente postura del conjunto merengue?

Laureus World Sports Awards - Palacio de Cibeles, Madrid, Spain - April 21, 2025 Real Madrid president Florentino Perez arrives ahead of the awards ceremony REUTERS/Juan Medina / Juan Medina / REUTERS

El club que pregona con su inmaculado uniforme y su glorioso himno que es el mejor y más limpio que existe lleva meses comportándose como un matón de feria. Ya lo hizo con la gala del Balón de Oro, cuando plantó al mundo del fútbol al saber, con antelación, que Vinicius Júnior, su escudo, su líder, su santo y seña, no se hacía con el preciado trofeo. Poco le importó a ‘Flo’ que todo un avión (que le preguntan a Adidas lo contentos que se quedaron) se quedó sin despegar, en tierra, por el capricho de Florentino Pérez, aunque algunos llegaron a asegurar que fue Vini quien gestó el plantón.

No le gusta Javier Tebas. No le gusta Aleksander Ceferin. No le gusta Rafael Louzan. El Real Madrid pretende mandar en el fútbol español, europeo y mundial a través de sus plantones.

Ahora, después de lanzar a sus fieras televisivas sobre el árbitro de la final de Copa, al Real Madrid del poderosísimo Florentino Pérez no se le ha ocurrido otra cosa que seguir embarrando el fútbol después de apretar, en febrero pasado, el botón nuclear contra los árbitros.

Tal vez sea el mundo (y en eso cada vez parece tener más razón que nadie Javier Tebas) de que el mundo del fútbol, la patronal o quien sea le diga a Florentino Pérez que no puede ser tan soberbio y que, aunque invente su propia Copa de Europa, como poco o como mínimo, deberá cumplir con las normas y reglas de una competición en la que el Real Madrid siempre ha sido imperioso.

En el fondo, se podría pensar que sabiendo o temiendo que va a perder (sino goleador), mejor no presentarse en La Cartuja, como llevaban proclamando algunos tertulianos merengues. No les gusta Javier Tebas. No les gusta Rafael Louzan. No les gusta Aleksander Ceferin. Solo son de Florentino Pérez. Así les va. Así les luce el pelo.