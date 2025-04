Àlex Márquez sale, se cae, se lastima (un poco), se levanta y hace récord en Jerez

No tenía necesidad alguna, él que las ha visto de todos los colores y más, pero Julià Márquez, el padre de Marc y Àlex, quiso guardarse, como recuerdo, nada, uno o dos días, pues mañana esto puede cambiar aún a mejor, la tabla de tiempos que ha liderado el pequeño, el 'hermanísimo', en el primer día de entrenamientos del GP de España, que se celebra este fin de semana en Jerez, con un sol de 10 de agosto y miles y miles de aficionados en las gradas.

Papá Márquez hizo bien, muy bien, pues se alegró tanto o más que mamá Alentá, que también está en Jerez, pero se esconde, no quiere líos, ni protagonismo, en fotografiar la tabla de tiempos antes de chocar su puño derecho con el izquierdo de su hijo menor. Esa clasificación, cierto, momentánea, indicaba que Àlex había dado la vuelta más ràpida que jamás se ha dado con una moto en el trazado andaluz, en 1.35.991 minutos, mejorando (y mucho) el 1.36.025 minutos del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, ambos con una Ducati, del pasado año.

Àlex, todo un espectáculo

"He visto la telemetría de Àlex y la verdad es que el tío ha arriesgado mucho, nunca diré que demasiado, pues ha hecho un tiempo impresionante, pero le veo frenar mejor y más tarde que nadie, la verdad es que su vuelta, bueno, todo el entrenamiento, ha sido impresionante", comentó Marc, que añadió: "Yo sé quien es Àlex y sé el estado de forma en que se encuentra, pero me gustaría que no olvidásemos que ya ha sido líder de este Mundial, que ha terminado segundo el 90% de las carreras y que ha llegado a Jerez y, el primer día, ha batido el récord de la pista, cuando digo que es un rival muy a tener en cuenta, sé lo que digo".

Detrás de Àlex ha quedado Bagnaia, a 0.103 segundos, luego Franco Morbidelli ("un piloto que ya está ahí y habrá que tener en cuenta durante todo el año", señala el mayor de los hermanos) y, cuarto, pero sereno y tremendamente confiado en lo que hace y cómo lo hace, ha quedado Marc, que está convencido de que mañana, sábado, habrá que mejorar mucho para meterse en primera fila de la parrilla, pues esos privilegiados tres primeros puestos valdrá oro, platino, litio.

"Yo sé quién es Àlex. Ha hecho cuatro grandes premios fantásticos, ha terminado segundo casi todas las carreras, ha sido líder del Mundial y ha llegado a Jerez y ha roto el récord, es un grandísimo piloto, enorme" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

El caso es que Àlex ha tenido hoy, bueno, como en todos los grandes premios que se han corrido hasta la fecha, un comportamiento digno de un aspirante, no al podio ni a la victoria de su primer GP grande, sino al liderato y al título mundial. Ha estado siempre delante y, de pronto, se ha ido al suelo, ha sufrido un revolcón terrible ("las piedrecitas de las escapatorias de Jerez están compuestas por rocas") y tiene los dos brazos repletos de abrasiones. Pero, el 'hermanísimo' se ha levantado, se ha cambiado el mono y el casco y, después de media hora de reposo, ha vuelto a la pista y ha mejorado el récord de Bagnaia.

Àlex Márquez, en su vuelta rápida de hoy en Jerez. / GRESINI RACING TEAM

"La parrilla de MotoGP está integrada por grandes pilotos y campeones, así que vivir un día así te da mucho ánimo y te mantiene vivo", señala Àlex Márquez, "pero eso no significa, ni mucho menos, que esté para ganar mi primer GP. Estoy para pelear, para estar delante, para buscar, como todos, la recompensa del podio, pero solo estamos a viernes, un viernes maravilloso, pero mañana, sábado, todo será distinto aunque, insisto, nosotros estamos en la mejor de las posiciones".

Ciertamente en el garaje del Gresini Racing Team Ducati se han vivido momentos de incertidumbre, pues el revolcón de Àlex ha sido espectacular. Eso sí, en cuanto ha llegado a su camión, todo el mundo se ha tranquilizado aunque el muchacho estaba seriamente impactado por la caída, sus brazos eran auténticos mapas de carreteras y aunque temió tener algo roto, no hubo que lamentar lesión (seria) alguna. Y, tras el descanso, salió con la segunda moto y protagonizó la vuelta de la vida, en Jerez.

Àlex Márquez sufrió una caída espectacular, se daño los brazos con las piedras de la escapatoria, se levantó, se cambió el mono y esperó a tener lista su segunda moto, salió y mejoró el récord de Bagnaia del pasado año. Toda una gesta.

Es verdad que lo bueno, lo mejor, ocurrirá mañana, sábado, sí, pero mucho tendrán que correr los demás para estar a la altura de este chico, que ha decidido empezar el 2025 como si se llamará Marc. Queda un ensayo largo y la 'quali', vital para cómo son ahora las carreras de MotoGP. Salen, llegan a la primera curva y ahí empieza a decidirse el podio. Y, sí, los cuatro tenores de este inicio de temporada (Marc Márquez, Àlex Márquez, 'Pecco' Bagnaia y Franco Morbidelli) están metidos en un puño.

Mantener el liderato

Cierto, también, que las carreras suelen ser otra historia y ese es el jardín, parece, del mayor de los Márquez Alentá, que el día que no se inventa el truco de dejar pasar a su hermano para controlar mejor la presión de los neumáticos y no ser sancionado, se escapa corriendo de la parrilla para detener la salida y cambiar su moto de agua por la de seco o deja que 'Morbi' y Maverick Viñales gasten las diez vueltas buenas que tenía el neumático delantero de Catar para aprovecharlas él en la parte final del GP y ganarles.

Son demasiados los que se siguen creyendo la frase de Bagnaia en el primer GP de Buriram, en Tailandia: "Marc ha jugado con nosotros, si hubiese querido hubiera podido ganar por más diferencia". Por tanto, todo lo que ha pasado hoy en Jerez, gesta de Àlex incluida, forma parte de la película que, tal vez, este dirigiendo su hermano Marc, que conoce el guión y a los artistas del film. Pero como siempre, Marc Márquez Alentá dijo que "lograr un podio aquí el domingo y seguir siendo líder del Mundial al abandonar Jerez ya es una gran conquista". Si le quieren creer, creanle, pero los hay que piensan que este muchacho no hace prisioneres y saldrá a ganar mañana y pasado.