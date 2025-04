Gerard Martín, el discípulo 'alemán' de Flick: "Tiene más perfil de universitario que de futbolista"

"Es un tío muy, muy normal. Un tío que no etiquetarías con el perfil de futbolista, sino más como un universitario", dice Alfred Planas (Barcelona, 1996) sobre Gerard Martín, compañero en el Cornellà hace dos años en la categoría de bronce y hoy consolidado en el Barça. Tan consolidado que salvo sorpresa su '35' estará en el once titular de la final de la Copa del Rey de este sábado contra el Real Madrid, por la lesión de Alejandro Balde. Vive el sueño de su vida.

Nació en la clínica Teknon el martes 26 de febrero de 2002, hijo de Francesc y Yolanda. En 2014 llegó al Sant Gabriel. David Prats, más tarde miembro del staff de Xavi Hernández, se lo llevó del EF Performance al club de Sant Adrià de Besòs, reconocido por su prolífica cantera. De ahí salieron los tres laterales izquierdos que Hansi Flick citó para la gira de verano por Estados Unidos: Balde, Gerard y Álex Valle, ahora cedido en el Como de Cesc Fàbregas. Gerard jugó 3.690 minutos de 3.780 la temporada pasada con Rafa Márquez en el Barça B y este curso ya suma 34 participaciones y 12 titularidades con el primer equipo: casi 1.300 minutos.

"Un metrónomo que no baja del 7"

Gregorio Peralta (Badalona, 1963) y Víctor Lancharro (Mataró, 1978), presidente y exentrenador del Sangra, sonríen al recordar a Gerard: "Es un perfil totalmente alemán, como persona y como jugador. Es de Sant Andreu de la Barca, pero es como un jugador alemán. Es un metrónomo, un tío que no baja del 7 y que con confianza llega al 9. Es un cumplidor, muy fiable. La prueba es que están buscando un lateral derecho, no un lateral izquierdo. Es un seguro de vida", dice Lancharro.

Gerard Martín lanza un córner en su etapa en el Sant Gabriel. / EP

Gerard, con "una cultura de trabajo tremenda", ya era "un coñazo" en defensa y un futbolista "muy inteligente con y sin balón", pero era tan "responsable" y "ordenado" en el campo que su "batalla" con él era que se atreviera a cruzar a campo rival: a final de curso los padres le regalaron un montaje con una foto de cada jugador con la frase que le gritaba desde la banda. Lo tiene colgado en su nevera. La de Gerard es Geri, tira, coño. En el montaje también aparece el hermano gemelo de Gerard, Arnau: ayudaba como asistente, utillero o lo que hiciera falta.

Peralta supo que a Gerard le quedaba poco tiempo en el Sant Gabriel el día de 2019 que vio llegar al campo a Andrés Manzano (Barcelona, 1971), entonces director deportivo del Cornellà. Ese día Manzano fue a ver en directo a un delantero y se enamoró de Gerard, por su presencia física y por ser tan disciplinado. La primera temporada jugó en el juvenil C. También señala la naturaleza e identidad alemana de Gerard, cuadriculado dentro y fuera del campo. "Si le dices que haga 100 abdominales hará 100. Ni 99 ni 101", cuenta. "No es la alegría de la huerta. No es un líder en este sentido, pero sí es un líder a la hora de trabajar. Porque es un ejemplo", acentúa.

Gerard Martín, en un partido con el Sant Gabriel. / EP

Jordi Alba, su ídolo

"Es un gran ejemplo para los chicos y los padres que tienen tanta prisa en irse, incluso de alevines o infantiles. Demuestra que cada uno tiene su desarrollo y su maduración y que los años de juvenil son muy importantes", dice. El Cornellà ha criado decenas de jugadores que han llegado a Primera, pero pocos lo han hecho tras jugar con el primer equipo. También es el caso del ídolo de Gerard: Jordi Alba. Gerard no jugó con las selecciones inferiores hasta marzo, ya con la sub21. En 2021 jugó contra el Barça en la Copa del Rey. En 2023 recibió el interés de varios clubes y en especial de un equipo de la MLS, pero en cuanto conoció el interés del Barça B ya no quiso oír nada más. Hace unas semanas envió una camiseta al Cornellà.

En el Cornellà coincidió con Albert Dorca (Olot, 1982), el quinto jugador de la historia con más partidos en Segunda (418): "Siempre le veías atento a todo lo que decía el entrenador o la gente más mayor. Tú notas que hay jugadores que te escuchan y jugadores que no". "Muchas veces me enfadaba con otros jóvenes porque eran los últimos en llegar y los primeros en irse del entreno, pero nunca fue el caso", añade. Habla de un jugador que ya era profesional en lo mental antes de serlo en lo económico. "Era muy inteligente a la hora de entender lo que tenía que hacer y lo que no. A veces esto les cuesta a los jóvenes porque quieren demostrar más y hacen más de lo que tendrían que hacer. Él rendía muy bien sin hacer grandes estridencias, sin querer hacer caños o driblarse a siete rivales. Desde hacer las cosas sencillas", acentúa. ¿Si tiene alguna anécdota con él? "No sabría decir. No era mucho de crear anécdotas".

Gerard Martín, en una acción del partido de Champions contra el Stade Brestois en el estadio Lluís Companys. / JORDI COTRINA / EPC

Sí recuerda una Planas. "La AFE nos da unas botas y unas bambas una vez al año. Un día salimos de fiesta y él vino con esas bambas". En su Instagram Gerard solo tiene dos fotos en las que no aparece vestido de futbolista. En ambas encaja la mano con Joan Laporta: por su fichaje por el B en 2023 y por su renovación, este enero. Firmó hasta 2028, acompañado por su familia. Según Planas es "un soldado" y "un animal competitivo" con "mentalidad alemana". "Es un tío normal al que le gusta el fútbol y ya está. No le gustan ni la fama ni el dinero ni los coches ni la ropa rara. Ahora se hace un poco de degradado en el pelo, pero hasta hace dos días ni eso".