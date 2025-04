Míchel, ante la ‘final’ de Butarque: "Como me siento responsable, sufro mucho y no duermo bien"

Tres puntos separan al Girona del abismo que les enviaría a Segunda División. Necesita ganar al Leganés en Butarque para escapar de ese precipicio al que se asoma desde que ha encadenado 10 jornadas consecutivas sin lograr un solo triunfo. La crisis es mayúscula. Y para Míchel, el técnico del equipo catalán, el desafío es absoluto porque su equipo, tras caer ante el pasado lunes ante el Betis (1-3), "había tocado fondo en lo anímico". Ha tenido, además, muy poco margen para trabajar. Y menos aún en el plano táctico. "Como me siento responsable, sufro mucho y no duermo bien", ha revelado.

"Hemos entrenado poco porque no hemos tenido tiempo, pero hemos puesto vídeos y hemos hablado mucho. El equipo está comprometido ante esta situación difícil, pero le he dicho que necesitamos ganar ya. No estoy preocupado por mí, es lo menos importante, el club siempre ha estado a mi lado”, ha recordado el entrenador del Girona, que solo tiene de baja a Abel Ruiz y Bryan Gil porque ha recuperado a Arnau.

Manuel Pellegrini y Míchel Sánchez se saludan antes del Girona-Betis del pasado lunes en Montilivi. / David Borrat / EFE

Pero el mayor trabajo de Míchel radica en el aspecto psicólogico. "Siempre estoy muy cerca de los jugadores. Mi puerta está abierta para los jugadores siempre, he hablado mucho con ellos. Me preocupa mucho su estado anímico", ha reconocido el técnico del Girona.

"Son personas, necesitan esta confianza y seguridad. Y ellos lo saben", ha añadido Míchel. "Yo duermo muy poco, pero me levanto con mucha energía. Sé que nuestra afición está sufriendo. Me siento responsable y no duermo bien, es lo que toca. No quiero hacer demagogia, pero hay cosas peor en la vida. Estamos en un momento díficil. El otro día tocamos fondo, pero tenemos la posibilidad de superarlo. Y lo debemos hacer", ha recalcado el técnico, quien "está convencido" de que pueden ganar las seis jornadas que faltan.

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, durante el encuentro del pasado lunes contra el Betis en el estadio de Montilivi. / David Borrat / EFE

"El club está a mi lado"

“Estoy preocupado por mis jugadores, por el club. ¿Por mí? No es lo que más me preocupa ahora mismo. El club está a mi lado. Pase lo que pase lo más importante es el club, los jugadores y la afición. Y estaré yo, espero estar mucho más tiempo”, ha añadido el técnico, tras recordar que el Girona debe “acostumbrarse a disfrutar de estar en Primera División y que ganar cuesta mucho”.

"Soy el mayor responsable de lo que ha pasado. He metido más presión en alguna situación que no tocaba" Míchel — Técnico del Girona

En ese sentido Míchel no ha buscado excusas fuera. "Soy el mayor responsable de lo que ha pasado. He hecho muchas charlas de exigencia, de estar más cerca de arriba que de abajo. He metido más presión en alguna situación que no tocaba, es la sensación que tengo", ha reconocido el entrenador de Vallecas, quien luego ha aportado “una clave” para salir victoriosos de Butarque. "Es clave tener la portería a cero. Lo necesitamos porque si no es más complicado ir a contracorriente", ha añadido el entrenador del Girona.