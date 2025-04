Garagarza pide un paso más al Espanyol: "Hay que pensar en el mañana. Queremos tener más jugadores en propiedad"

El día de Sant Jordi llegó en un momento dulce para el Espanyol, que suma cinco jornadas sin perder y tiene la salvación casi asegurada. El último empate en Mestalla afianzó aún más al equipo, que había ganado los tres anteriores encuentros y vive lejos de la zona de peligro, algo impensable a finales del año pasado.

Los fichajes de invierno, con Urko y Roberto a la cabeza, y la excelente reacción del equipo pilotado por Manolo González y sostenido por las manos de Joan García bajo palos, han formado un combo ideal para devolver la ilusión a los pericos. Pocos esperaban un rendimiento tan notable de un bloque que deberá reinventarse de nuevo en el próximo curso.

"La palabra es equipo"

"Estamos con 39 puntos a falta de seis partidos, parece que está pero no está. Estamos cerca. La situación es buena, no solo en punto sino también en el ambiente del grupo. La palabra es equipo, esa unión es la que nos está facilitando esta situación", aseguró este miércoles Fran Garagarza, junto al estand del club perico en Rambla Catalunya con Mallorca. "Estamos bien pero la alarma está puesta, no podemos pensar que está hecho, el domingo tenemos la bola extra del Villarreal. Debemos ir partido a partido y competir. Cuantos más puntos logremos será mejor", agregó el dirigente vasco.

Garagarza tuvo también palabras de elogio para Joan García, cuya salida en verano se da casi por segura. "Está en boca de todos porque está dando un nivel máximo, está siendo determinante para nosotros. Es un orgullo estar en el día a día con él. Hay mucho ruido, pero no hay nada en el sentido de un movimiento en firme, como en el mercado anterior. Estamos tranquilos y él también lo está. Eso es lo más importante", agregó el jefe del área deportiva, feliz porque la afición se haya ilusionado, incluso, con Europa, aunque también se muestra cauto. "No podemos pasar de 0 a 100, pero que se respire eso en nuestro entorno es positivo, nuestra gente lleva tiempo sufriendo y esa sonrisa me parece fantástica".

"Cocinando" el próximo curso

El ejecutivo se refirió también a la confección de la plantilla para el nuevo curso. "Esto no para. Es un trabajo que se viene haciendo de atrás, una toma de decisión no supeditada en todo a lo que pase el 25 de mayo. Existe esa planificación, tenemos alternativas en función de las situaciones, informes de jugadores, es nuestro día a día, ahora estamos en ese momento de estarlo cocinando y no va a fallar”, manifestó Garagarza, que apuntó a factores claves como el mantenimiento de categoría y esa ampliación de capital que no acaba de concretarse.

Garagarza reiteró su apuesta por Manolo González, "el hombre de club que estaba buscando" y reclamó un mayor esfuerzo a la propiedad para evitar que la plantilla tenga tantos jugadores cedidos. "Tenemos que dar un paso más si queremos algunos jugadores, tener activos en propiedad; otra cosa es que podamos, pero queremos. Hay que pensar en el mañana", concluyó el director deportivo.