El curioso 'milagro' del Avellino: el equipo italiano que asciende cada vez que muere un Papa

El Avellino 1912 es un modesto equipo del sur de Italia que ha logrado este fin de semana el ascenso a la Serie B. Una noticia que no habría llamado la atención más allá que a sus propios aficionados si no fuera porque solo dos días después fallecía el papa Francisco, a los 88 años. Un hecho que ha causado revuelo porque no es la primera vez que ocurre. Cada vez que ha habido una relevo en el Vaticano, ya sea por fallecimiento o renuncia, la escuadra italiana ha conseguido un ascenso. Desde el año 1958 es la sexta vez que ambos acontecimientos coinciden en el calendario.

El origen de esta cadena de coincidencias se remonta a 1958 cuando, tras la muerte de Pío XII, el club subió a la Serie C, tercera categoría del fútbol profesional en Italia, o Primera RFEF, si hiciéramos una equivalencia con el fútbol español. En 1963, volvió a lograr un ascenso tras la muerte de Juan XXIII. Pero el logro más recordado para los aficionados de este modesto club fue sin duda en 1978, un periodo convulso para la Iglesia, ya que Pablo VI murió en agosto y en septiembre fallecía Juan Pablo I. Ese mismo año, el Avellino logró la mayor hazaña de su historia: el único ascenso a la Serie A, la máxima categoría del fútbol transalpino, donde jugó diez temporadas consecutivas antes del declive que lo llevaría a la desaparición y posterior refundación.

La sorprendente conexión papal y futbolera volvió a repetirse en el año 2005, con la muerte de Juan Pablo II, y en 2013, cuando Benedicto XVI renunció al pontificado. En ambos casos, la plantilla consiguió el ascenso a la Serie B. Y ahora, en 2025, se repite el patrón tras la muerte de Francisco.

Es cierto que el club también ha obtenido éxitos en años donde ningún pontífice ha muerto como en 1949, 1995 o 2019, pero la coincidencia en esos seis momentos clave de la historía del club ha hecho que muchos aficionados ya lo definan como, medio en broma, medio en serio, “el milagro del Avellino”.

Por si fuera poco, unos meses atrás, el papa Francisco firmó una camiseta del equipo, enviada por un grupo de aficionados, un gesto que adquiere en estos momentos un valor que va mucho más allá del fútbol. Pese a la mística, el Avellino ha celebrado el ascenso como se merece.