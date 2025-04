El Barça de los 40 remates y un gol

El Barça más demoledor y el menos efectivo. Un registro bestial de 40 tiros a portería acumuló el líder frente al Mallorca. Números de equipo aniquilador, cruel, inclemente. Pero solo un gol. Números de equipo inofensivo, inocuo, inocente.

Nunca se había producido un desajuste como ese, entre intentos y aciertos, porque nunca se había visto en los últimos años semejante avalancha de juego ofensivo un día del que se esperaba poco por las rotaciones practicadas de Hansi Flick, que tiñó la alineación de suplentes.

Fort, Lamine Yamal, Ansu Fati y Pedri felicitan a Olmo tras marcar el 1 0. / Jordi Cotrina

El Barça batió el récord de remates de los últimos años, superando los 36 que conectó frente al Granada, en Los Cármenes en la Copa de la campaña 2020-21. Un partido con goleada (3-5) y con truco: se jugó una prórroga después de igualar un 2-0 a partir del minuto 88. Aquella noche, con Ronald Koeman en el banquillo, y Messi, Griezmann y Dembélé en el campo (también Araujo y Pedri), hubo 20 tiros bien dirigidos entre los tres palos, y cinco goles.

El partido con más ocasiones del Barça de cada temporada siempre registró más tantos que el solitario acierto de Dani Olmo este martes. En el curso pasado, sin ir más lejos, los azulgranas establecieron el máximo número de remates (31) en el partido ante el Girona (2-4): transformaron dos aunque perdieron. Un caso insólito. Los 30 remates ante el Betis en la Liga 2016-17 terminaron con un 6-2 y los 30 al Huesca en la 2018-19 desembocaron en un 8-2.

Flick se desespera tras un error azulgrana frente al Mallorca / Jordi Cotrina

Un gatillazo sin consecuencias

El equipo más goleador de Europa sufrió un gatillazo. Nada grave. Sin mayores consecuencias más allá de la frustración de los futbolistas por no acertar ni una.

Los reiterados errores encumbraron a Olmo, el único acertante y cuyo gol reportó los tres puntos; los demás, con su mala pata, impidieron que se disipara el temor atávico del culé a que una desgracia, una calamidad o, simplemente, un error defensivo, derivara en el empate mallorquín. Posible en el fútbol, incluso en un partido en el que el equipo rojillo no disparó ninguna de las cuatro veces entre los tres palos.

“Siempre pienso en positivo y nunca se me pasó por la cabeza que pudiéramos perder”, aseguró Hansi Flick al final del encuentro. Tan positivamente analizaba la jornada que optó por valorar el cero de la portería de Wojciech Szczesny después de dos partidos con seis goles encajados: tres del Borussia Dortmund y tres del Celta. Tampoco sin consecuencias. El primer partido no impidió la clasificación para la semifinal de la Champions y el segundo derivó en una remontada emocionante de un valor todavía incalculable para el desenlace de la Liga.

Szczesny rechaza un centro del Mallorca en la primera parte del duelo de Montjuïc. / Jordi Cotrina

Riquelme, el portero

Ofreció el Barça una excelente actuación manchada por la inefectividad. El ranking negativo lo lideró Lamine Yamal con diez remates, secundado por cuatro de Ferran Torres y otros cuatro de Ansu Fati. Entre los tres y los demás entronizaron en Son Moix a Leo Román Riquelme, el portero con nombre y apellido de astro futbolístico, otro suplente en la noche de los suplentes, que se consagró con 12 paradas.

“El 1-0 te lleva a que no aflojes hasta el final y a seguir insistiendo”, explicaba Iñigo Martínez, el único titular de la defensa. A su izquierda estaba Héctor Fort, una de las mayores novedades, con quien no tuvo ni una complicación. Por delante a Ansu Fati. “Es importante que los que no juegan a menudo aprovechen las oportunidades, por eso han salido ovacionados. Son jugadores muy queridos, y verles disfrutar nos hace disfrutar a nosotros”, destacó el central.

El polivalente Eric

Al otro lado estaba Eric Garcia. La ausencia de Koundé motivó la doble eclosión de Fort, que se situó de lateral izquierdo, y de Eric, que tapó la banda derecha. Los elogios, en este caso, fueron de Flick, que quedó maravillado por su rendimiento en la tercera demarcación a la que le ha destinado. Un día jugó de defensa central, su posición favorita, en varios ejerció de mediocentro, y el martes se estrenó de lateral.

“Estoy muy sorprendido con el nivel en el que ha jugado. Es un futbolista muy profesional, un ejemplo. Estoy muy contento de tenerlo en el equipo”, dijo el técnico, feliz por haberle convencido en su día de que se quedara en el Barça pese a que iba a jugar menos que en Girona, adonde quería regresar.