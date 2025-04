El "toque de atención" de Flick en el Barça antes de recibir al Mallorca

El Barça-Celta dejó una espectacular remontada en la santa semana de las remontadas, que sólo se vivió en Barcelona. En Montjuïc, donde el equipo de fútbol levantó un 1-3 hasta transformarlo en un 4-3, y en el Palau, donde el baloncesto pasó de un 2-20 en el primer cuarto a un 104-90 en el cuarto.

Pero la alegría vivida en Montjuïc estuvo salpicada de arrebatos de enfado. Algo incomprensible para Hansi Flick. El vaivén emocional que se vivió el domingo despertó evidentes signos de cabreo en Ferran Torres al ser sustituido, hasta negar el saludo a Marcus Sorg, el ayudante del técnico; a Fermín se le vio jurar en hebreo, cambiando también en ese momento; Ansu Fati chutó a la nevera portátil al ver que no entraría en el campo y Héctor Fort desairó al propio Flick al final. También es verdad que las imágenes recogieron el entusiasmo final de Ferran repartiendo efusivos abrazos a varios compañeros.

Muestras de hilaridad de varios jugadores en la última sesión preparatoria en la ciudad deportiva. / Valentí Enrich / SPO

Un punto de comprensión

"Puedo entender que haya jugadores que no están contentos, insatisfechos. Fui futbolista profesional y conozco esta situación. Todo el mundo quiere demostrar que pueden aportar cosas para conseguir los objetivos, lo entiendo perfectamente, pero no entiendo la reacción", argumentó Flick, atónito porque tomó "decisiones acertadas" con las sustituciones que condujeron al triunfo final. Estaba el técnico perplejo por tales signos de rebeldía y conminó a los enfadados a responder donde corresponde: "Me gustará ver la reacción cuando jueguen". En contraposición a ellos, realzó la figura de Raphinha, "un líder". Un jugador que se enfadaba mucho, dicho sea de paso, cuando Xavi le sustituía en el curso anterior.

Piernas frescas ante el Mallorca

Estaba Flick desilusionado porque en la víspera había pedido a los jugadores "sinceridad" sobre su estado físico y ayudarle a gestionar las alineaciones. Y a algunos los vio cansados ante el Celta, cuando no desatentos, y proclives al error.

El técnico se ha cargado de razones, aunque no tiene demasiado margen de maniobra para elegir. Ante el Mallorca pondrá "piernas frescas" en el once titular. Flick espera que las malas actuaciones ante el Borussia Dortmund y el Celta hayan sido "un toque de atención" para esta noche. "El Mallorca es un equipo experimentado y tiene una de las mejores transiciones en ataque», destacó, recordando que lucha por entrar en Europa. El once rojillo ha ganado los mismos partidos en casa que fuera.

Las pérdidas de balón

"Tenemos la calidad para ganar a cualquier equipo pero únicamente si hacemos las cosas bien", dijo Flick, prudente ante "el largo camino" que queda hasta final de temporada, y algo desconfiado por el bajón que ha percibido. En los errores individuales y en desatenciones básicas. Vio "cuatro o cinco situaciones" que no le gustaron.

"Cuando poseemos el balón debemos tener en cuenta que lo podemos perder", reflexionó, por ejemplo, en la jugada del 1-3. Borja Iglesias estaba solo en el semicírculo central y alrededor, pero no junto a él, andaban Cubarsí, De Jong e Iñigo sin vigilarle.

Flick no quiso aclarar si Robert Lewandowski se recuperará a tiempo para jugar la final de Copa. Marc André ter Stegen está ansioso por reaparecer. "Hablaremos y decidiremos con él cuándo es el mejor momento para que reaparezca", dijo el técnico.