Un Espanyol de subidón visita al Valencia dos años después de su último descenso en Mestalla: "Es tiempo para disfrutar"

Ocurrió exactamente el 28 de mayo de 2023, pero aún duele. Un gol de Samuel Lino en el minuto 93 catapultó al Valencia y envió al Espanyol a Segunda tras un partido volcánico en el que el equipo de Luis García vivió de nuevo la desgracia arbitral. Gil Manzano anuló un tanto de César Montes por una falta inexistente que habría supuesto el 1-3. El conjunto perico pasó de ganar y de tener en su mano la permanencia al infierno absoluto.

Dos años después, el cuadro catalán vuelve a Mestalla (19.00 horas) con unas sensaciones totalmente distintas. El equipo de Manolo González, elegido mejor entrenador de la Liga en abril, encadena tres triunfos consecutivos y este martes tendrá la primera oportunidad para sellar la salvación de forma casi matemática. Sería la mejor forma de olvidar aquella triste tarde de 2023 que condujo a los pericos a la categoría de plata.

El Espanyol ha logrado 23 puntos en sus 13 partidos de Liga de 2025; en las 18 jornadas de 2024 solo sumó 15

"Mucha piedra por picar"

"El Valencia es un rival directo y viene con un gran nivel de juego y resultados. El partido tendrá una dificultad importante, pero si rendimos a nuestro nivel somos capaces de ganar a cualquiera", proclamó este lunes Manolo, que exige la máxima concentración. "El vestuario es consciente de que no estamos salvados, queda mucha piedra por picar. Hasta que no sea matemático no vamos a respirar", agregó el preparador, que no firma el empate en Mestalla.

🎙️ Manolo González: “És un rival directe que ve amb una dinàmica i un nivell de joc molt positius. Un partit molt complicat però si fem les coses bé podem guanyar a Mestalla i a qualsevol estadi de la lliga”.#ValenciaEspanyol #RCDE pic.twitter.com/VkydvFWPWZ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) April 21, 2025

"Dependerá de cómo vaya el partido, si estás con diez igual sí te conviene empatar. Pero nunca lo firmamos, planteamos el partido para vencer. El rival es difícil y te va a exigir y a exponer. La idea es ir a ganar, aunque puntuar siempre es positivo", reflexionó el míster gallego, que destacó el cambio que percibe en el ambiente gracias a las últimas actuaciones del equipo.

23 puntos de 39

Trece partidos lleva el bloque de Manolo en un 2025 de ensueño, en el que solo ha perdido dos choques: en Anoeta y en Palma, también con polémica arbitral. Seis victorias y cinco empates arrojan un balance de 23 puntos de 39 posibles, un balance brillante que ha impulsado a un Espanyol intenso y eficiente.

Manolo González, en la charla con la plantilla del Espanyol, este lunes en el RCDE Stadium. / RCDE

El contraste con el pasado inmediato es evidente, ya que en las 18 jornadas de 2024 el equipo solo logró 15 puntos. Esta mutación ha dejado a los pericos más cerca de la zona europea que del descenso, una realidad incuestionable. "Hemos dado un paso adelante. Quizá a otros les gustaría que la cosa fuese a peor, pero es tiempo de que la gente del Espanyol disfrute", concluyó Manolo.