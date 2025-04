Míchel, tras las 10 jornadas sin ganar del Girona: "Hemos tocado fondo en lo anímico en la primera parte"

"No estuvimos a la altura de lo que nos estábamos jugando. Tenemos que ser autocríticos, hay que mejorar cosas". La voz de Cristhian Stuani, el capitán del Girona, sonó dura y seca. Dura porque el equipo ha sumado solo tres puntos de los 30 últimos en juego y está cada vez más acorralado, al borde del abismo.

"Hemos tocado fondo en lo anímico en la primera parte. Pero la realidad es que la situación nos ha superado. Tras el 0-2, el equipo estaba KO, pero tenemos seis partidos por delante y somos capaces de superar esta situación", ha reconocido Míchel tras la caída ante el Betis (1-3).

"A veces, la situación te puede. Pero tengo que entender a mis jugadores. Me toca ayudarles, yo estoy muy fuerte", ha reconocido el entrenador. "No quiero señalar a ningún jugador. No, no... Nos falta alma", ha sentenciado. "Si me señalan a mí, pues doy un paso al lado, pero me siento fuerte y con ganas de ayudar a esta gente, los jugadores, que son los que lo necesitan".

Y al técnico que llevó al club a la Champions se le acaban también las palabras porque no encuentra la solución que detenga esa caída libre. Todo se ha envenenado en Montilivi de tal manera que no sabe el Girona ganar partidos. Su última victoria se remonta al pasado 2 de febrero. Y fue en su casa ante Las Palmas (2-1). Desde entonces, de derrota en derrota con solo tres empates. Son ya más de dos meses y medio en que el Girona no supera a un rival.

"Hemos tocado fondo en la primera parte a nivel anímico. A partir de ahí tenemos que sobrevivir", ha reconocido el entrenador de Vallecas, lamentando los errores defensivos cometidos ante el Betis.

Isco se adelanta a Miguel para cabecear el 0-3 del Betis al Girona en la primera parte del duelo de Montilivi. / Efe / David Borrat

"Para sobrevivir tenemos que levantarnos, en la segunda parte el equipo ha dado la cara. No ha tenido una gran alma, pero sí intención de ir a por el rival. El segundo gol ha sido un error importante nuestro, una pérdida nuestra. Ha sido muy doloroso para el equipo”, ha confesado Míchel refiriéndose al fallo de Tsygankov al que no quiso citar por su nombre, cuidados como fue con señalar a un culpable en el plano individual.

Míchel, el técnico del Girona, durante el duelo contra el Betis en Montilivi. / Afp

“Ha sido muy doloroso para el equipo y para nuestra gente. No tenemos que buscar excusas fuera y, sobre todo, que nadie se baje de este barco”, ha implorado el técnico del Girona. "No podemos bajar los brazos. Claro que hemos tocado fondo a nivel animico", ha indicado Míchel, asumiendo que han pasado "muchísimas cosas" en esta temporada.

"Para nosotros era todo nuevo, estar en tres competiciones, con una plantilla nueva, con 12 jugadores que hemos firmado y lo tienes que hacer en competición. Pero no debemos pensar en eso sino en dar con la solución", ha dicho Mìchel.

"No es un tema futbolístico, es anímico y mental"

El equipo está bloqueado. No halla salida a ese bloqueo que arrastra desde hace meses y meses. "Está claro que no es un tema futbolístico, es un tema anímico y mental. Pero tenemos que levantar el ánimo de la gente y de los jugadores. Me siento fuerte, creo mucho en ellos. Y se lo he dicho a los jugadores", ha añadido el entrenador, pidiendo que en cada jugada pongan su "alma" para superar esta crisis.

"No puedo decirles nada porque entrenan todos bien y, a veces, la situación te puede. Tengo que entenderlo. Tengo que entender a mis jugadores. Le tengo que ayudar", ha dicho en varias ocasiones el técnico. "Yo estoy muy fuerte y con la sensación de que nos vamos a salvar, pero necesito que ellos se levanten. Nos falta alma y no en sentido peyorativo, eh!", ha comentado.

Míchel, el técnico del Girona, durante el duelo contra el Betis en Montilivi. / Afp

"Al haber tocado fondo en la primera parte, por lo que quiero pensar que esa situación que han vivido durante 20 o 25 minutos no la volverán a querer revivir", ha explicado el técnico de Vallecas. "No hay que señalar a nadie.Y yo me veo fuerte, feliz y con ganas de currar en este club, teniendo, sobre todo, la conciencia tranquila para ayudar a estos jugadores que son los que más necesitan", ha reiterado.

"Soy muy humilde, pero tengo orgullo"

Tiene claro, pese a todos los problemas, el camino. O eso sostiene Míchel, quien tiene muy definido el diagnóstico. "Hay algo que no me falta a mí. Soy humilde, pero tengo orgullo y tengo talento para superar esta situación. A nivel de fútbol sé lo qué hay que hacer para superarla", ha recalcado el técnico del Girona.

"Yo hoy no puedo dormir, pero mañana vengo con una ilusión y una energía de la leche. Quiero que ellos, los jugadores, vengan así. Yo tengo esa fortaleza. He tenido mis caídas, que han sido muy grandes. Pero quiero decirle a los jugadores que estoy con ellos, han verbalizado ese sufrimiento en el descanso ya y luego al final del partido", ha revelado.

"No vas a empezar a jugar con fluidez de forma sencilla sino que tiene que ser sufriendo. Y juntos. Si lo hacemos juntos... Tenemos tres puntos de ventaja y capacidad. Yo tengo capacidad, el staff tiene capacidad, el club tiene capacidad y, sobre todo, los jugadores tienen capacidad para superar esta situación", ha sentenciado Míchel.