Lewandowski se aleja de la Copa y Ter Stegen "ya está listo" para reaparecer

Nada concreto se leía en el parte médico del Barça sobre el alcance la lesión de Robert Lewandowski y nada quiso aclarar Hansi Flick sobre si el delantero se recuperará a tiempo para jugar la final de Copa. En cierto modo no puede saberlo, pero podría tener algunas previsiones que, por supuesto, no quiso compartir. El Barça alimentará esa incógnita tanto tiempo como sea posible para no dar pistas al Real Madrid. Y al Inter de Milán, que será el siguiente adversario cuatro días después en la ida de la semifinal de la Champions.

"Tenemos que esperar, por ahora no sabemos cuánto tiempo estará de baja y prefiero no decir nada. Cuando esté listo y disponible estaremos contentos", se limitó a decir Flick, que sabe perfectamente, tras hablar con los médicos y recibir el resultado de las pruebas que le efectuaron el lunes, si el delantero polaco tiene posibilidades de jugar el clásico del próximo sábado.

Ferran Torres y Pedri entran al campo de entrenamiento seguidos por Hansi Flick. / Valentí Enrich / SPO

Ferran es "muy importante"

La alternativa es clara: Ferran Torres. Aunque fuera uno de los jugadores reprendidos por el entrenador al hacer visible su enfado al ser sustituido. Flick opina que la mejor posición del valenciano es la de delantero centro, la que suele ocupar Lewandowski, y no la de extremo.

"Es un jugador muy rápido, es dinámico y aporta mucho en defensa", destacó el entrenador de Ferran, más allá de los diez goles anotados en la Liga, 17 en todas las competiciones. "Está en un muy buen momento", añadió, pese a que suele sustituirle o tenerle de suplente. Solo ha completado los 90 minutos en cuatro partidos. Ferran pasa a ser una pieza "muy importante" en el futuro inmediato, durante la lesión del polaco.

Marc-André ter Stegen, durante el entrenamiento del sábado en la ciudad deportiva. / Alberto Estévez / EFE

La charla con Ter Stegen

Lo será pronto Marc André ter Stegen, o eso espera el portero alemán. No hay plazos para su reaparición aunque ya se entrena con aparente normalidad junto a Wojciech Szczesny e Iñaki Peña. El capitán del equipo ya ha manifestado su interés en volver al equipo de inmediato.

"Está listo, a punto", confirmaba Flick, que tendrá la charla que deseaba tener Ter Stegen para garantizarle de que está preparado para jugar. No juega desde el 22 de septiembre, cuando se lesionó en Villarreal. Este martes se cumplirán siete meses de inactividad. Al día siguiente fue operado. Sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

"Hablaremos de lo que debemos hacer. Vamos a esperar un poco y decidiremos con él cuándo es el mejor momento para que reaparezca", comentó Flick.