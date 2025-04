Iros al cine, por Lluís Carrasco

Lamine Yamal acude a felicita a Raphinha, en el triunfo del Barça frente al Celta. / Jordi Cotrina

No por previsible, deja de ser lamentable, y es que percibo, leo, escucho y contemplo cómo la maquinaria más casposa de la caverna capitalina se ha puesto en marcha. Televisiones mostrando el enojo de jugadores azulgranas al ser sustituidos (de Madrid, obviamente), radios recreándose en el cansancio de los jugadores azulgranas (de Madrid, obviamente), diarios distrayendo al personal con conflictos financieros que no tienen la menor actualidad (de Madrid, obviamente) y cientos de miles de cuentas en redes sociales intentando torpedear con idioteces el buen momento que atravesamos…

La única verdad ante tanto ruido, es que el Barça, el miércoles pasado, llevaba 24 partidos consecutivos invicto, y, sus jugadores, sabiendo que solo uno, uno solo de los partidos a afrontar en abril era intrascendente en cuanto a resultado, van y, como si fuese una butifarra gigantesca al madridismo entero tras quedar eliminado de Europa, van y, dio la sensación que lo sacrificaban entre sonrisas… Poético, ¿No les parece?

¿Cansancio en la plantilla? Más que cansancio, hartazgo, y es que ganar y ganar, agota. Miren amigos, en toda la historia del F. C. Barcelona, solamente en seis ocasiones el equipo ha vencido un partido que iba perdiendo por dos goles de diferencia en el minuto 65… Sí, sí, lo han leído bien, seis veces en 125 años de historia. Y miren por dónde, solo en el último mes, encontramos dos de estos seis partidos: la victoria en el Metropolitano 2-4, cuando perdíamos 2-0, y la del sábado contra el Celta, 4-3 cuando sucumbíamos 1-3. ¿En Madrid les parece que estos datos son los de un equipo fundido y sin un estado físico adecuado para afrontar lo que sea, cuando sea y contra quien sea?

Y no sigo porque me coge la risa. Hace un año, solo un año, esa prensa nos quería convencer de que un deportista soberbio y arrogante debía ser Balón de Oro. Hoy sabemos que era humo. Que esa prensa disipe ya ese humo, y si no quiere ver la realidad, un consejo: que se vaya al cine. Allá, cualquier sueño es posible.