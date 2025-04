Flick censura a los enfadados del Barça-Celta: "No entiendo esa reacción"

El Barça-Celta terminó con una fabulosa remontada que provocó sentimientos encontrados. Durante el partido y después. El partido pasó de un decepcionante 1-3 a un euforizante 4-3 y por el camino hubo lugar para todo tipo manifestaciones de frustración y alegría. Los enfados también fueron muy visibles.

Se marchó enfadado Ferran Torres al ser sustituido con el 1-2 pese a que había marcado el gol; soltó una patada al aire y desairó a Marcus Sorg, el ayudante de Flick. Más discreto fue Fermín, relevado en el mismo momento. Muy evidente fue el malestar de Ansu Fati al saber que no entraría en el campo, y Héctor Fort no estaba de humor al comprobar que Jules Koundé no le cede ni un minuto. Aunque es Flick quien se los niega.

Hansi Flick habla con Hector Fort al final del Barça Celta en presencia de Jules Koundé. / Jordi Cotrina

"No entiendo esa reacción", respondía el entrenador este lunes al ver que esas manifestaciones tan evidentes eran de dominio público y salpicaban el sentimiento de entusiasmo por "la gran remontada" perpetrada. No solo manifestaba Flick su tristeza, sino que les reprendía: "Me gusta ver la reacción sobre el terreno de juego, no fuera". Un mensaje que emplazaba a los aludidos, y a cualquiera en el futuro, a mejorar su rendimiento.

Comprensión y enfado

"Puedo entender que haya jugadores que no están contentos, insatisfechos. Fui futbolista profesional y conozco esta situación. Todo el mundo quiere demostrar que pueden aportar cosas para conseguir los objetivos, lo entiendo perfectamente, pero no entiendo la reacción", argumentaba Flick.

"Son decisiones que se tienen que aceptar porque tomamos decisiones acertadas, conseguimos la victoria remontando un 1-3, eso es lo que tienen que ver los jugadores", añadía el técnico, amparándose en el efecto positivo de los cambios, para rematar: "Queremos ver una buena reacción de los jugadores en el campo, cuando jueguen, porque eso es lo importante, no lo que pase después. Me gustará ver la reacción cuando jueguen".

De Jong, Lamine Yamal, Gavi y Ansu Fati en la sesión de este lunes. / Valentí Enrich / SPO

Ordenar descansos

No dio nombres Flick en un razonamiento que pretendía tener un alcance global. Y estaba algo desilusionado el técnico, o eso pareció, al ver que no había visto la "sinceridad" que esperaba de sus jugadores sobre su estado físico. Cree que ante el Mallorca ha de introducir "piernas frescas", y decretará cambios sin consultar. "Estoy pensando en muchísimas cosas y no es fácil gestionar esto. Nadie dice que necesite descanso, todos quieren ayudar en el campo", afirmaba.

Tiene el argumento del cansancio y el del rendimiento para efectuar relevos en el once titular. Flick vio muchos errores en el partido, y tampoco particularizó. "Cuando poseemos el balón debemos tener en cuenta que lo podemos perder", reflexionó en la jugada, por ejemplo, del 1-3. Borja Iglesias estaba solo en el semicírculo central y alrededor, pero no junto a él, andaban Cubarsí, De Jong e Iñigo sin vigilarle. "Espero que estos dos partidos hayan sido un toque de atención para corregir y mejorar las cosas que queremos hacer", confesó Flick del duelo de Dortmund (3-1) y el del Celta.