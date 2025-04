Aston Martin hunde las expectativas de Fernando Alonso: "De momento, no le podemos dar nada"

Aston Martin es el único equipo de la parrilla junto con el colista, Sauber, que se ha ido de vacío del primer triplete de carreras de la temporada -Japón, Bahrein y Arabia-, un resultado que supera las previsiones más pesimistas y que de momento sitúa a la escudería de Silverstone séptima en el Mundial, solo con los 10 puntos que pescó Lance Stroll en Australia y China. Fernando Alonso, que aún no ha estrenado su casillero, vive uno de sus peores momentos en F1.

Es difícil ver a Alonso tan desencajado y exhausto como acabó el domingo en Arabia. Después de darlo todo, jugándose el tipo entre los muros de Jeddah y esquivando incluso una peligrosa maniobra del júnior Bortoleto, el asturiano confesó su frustración después de terminar 11º, de nuevo sin recompensa.

"Da igual que luche por el campeonato, por el podio o por el puesto 14, yo voy a dar el máximo siempre, como si fuera la carrera en la que se juega el mundial. Es el ADN que tenemos. Te consume por dentro el hacer 50 vueltas de clasificación, pero no sé correr de otra manera", reconoció Fernando, desanimado.

No habrá mejoras

La semana pasada, de visita en el paddock de Bahrein, el ex presidente de Ferrari Luca di Montezemolo describía perfectamente la situación de un "gran campeón" al que un día vistió de rojo: "Es muy triste que esté al final de su carrera y no tenga un coche competitivo, no merece este coche", valoró.

Ciertamente es muy doloroso para Aston Martin tener a un piloto de primer nivel, que se desvive cada domingo, y no poder ofrecerle las heramientas que le permitan ni tan siquiera luchar por puntos.

Si el tono de Fernando tras la carrera de Arabia fue devastador, también lo fueron las palabras de su amigo Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin. "Lo siento por Fernando, pero de momento no le podemos dar nada mejor", reconoció ante los micrófonos de DAZN, confirmando lo que ya se temía: Tampoco habrá mejoras en el coche en el próximo GP de Miami (2-4 mayo).

Consciente del descalabro que se vive este año en Silverstone, el ex piloto barcelonés reveló que él también se siente impotente: "Yo también lo sufro, no influyó en el rendimiento del coche, no soy probador. Lo veo desde la distancia, no puedo intervenir y es doloroso, que nadie piense que nos lo tomamos a broma, llevo varios días sin poder dormir porque no me gusta ver dónde estamos. Somos 900 personas en el equipo trabajando a tope para sacar esto adelante", subrayó.

Hasta mediados de mayo, como mínimo, el AMR25 no incorporará ninguna evolución. El coche acusa un importante déficit de eficiencia aerodinámica y según el circuito, tienen que elegir entre velocidad punta y agarre en curva. Además es sensible al viento y menos estable de lo que pronosticaron a principio de temporada. En Jeddah, Alonso reveló que el diferencial de velocidad era de entre 7 y 8 km/hora.

Según los planes del equipo, la primera actualización llegará dentro de dos carreras, en Imola (18 de mayo). Los ingenieros de Silverstone buscan soluciones para mejorar la aerodinámica, la eficiencia del suelo del monoplaza y una óptima refrigeración y gestión de los neumáticos.

De momento, nada bueno que esperar de cara a Miami: "El ambiente en la fábrica de Aston Martin es desagradable, el propietario del equipo, Lawrence Stroll, está muy descontento después de todo lo que ha invertido y descarga su ira con el personal", señala el portal especializado Motorsport.