Rune se corona campeón del Barcelona Open Banc Sabadell a costa de Alcaraz

Holger Rune rompió las profecías y se estrenó como campeón del Barcelona Open Banc Sabadell este domingo al derrotar a Carlos Alcaraz en un partido en el que el danés estuvo arrolladoramente acertado. Con valentía y potencia acabó con las esperanzas de un desconectado Alcaraz y saldó con un 6-7 (6-8), 6-2 su segunda participación en el torneo barcelonés consiguiendo su primer trofeo en 1:40h de partido.

No jugó a gusto Carlos. Rune le movía por la pista a su antojo y voluntad. Guardián acérrimo del fondo de la pista pero con suficiente coraje como para subir a la red, el danés forzó a Carlos hasta la lesión. Se quejaba de la ingle derecha el tenista de El Palmar al inicio del segundo set y con el marcador en 2-1 pidió asistencia médica.

Antes de llegar a ese punto no había perdonado ni una el danés, pero tampoco Carlos. De modo que el primer set se le escapó a Carlos al final en un tie break de infarto. Antes de eso, Alcaraz había empezado fuerte ganando sus dos primeros servicios en blanco y rompiendo el de su oponente para colocarse 3-2 por encima. Aun así, y a pesar de que la igualdad entre los jugadores fue patente, el juego del español fue irregular al término del set y permitió que Rune le devolviera el castigo. Cerraron el primer set con varios juegos en blanco cada uno y una agresividad que pagó caro el isquio de Carlos. Bolas al fondo, que le llevaban de lado a lado y una marcha más de juego le permitieron a Rune encarrilar el partido.

La lesión de Carlos

El segundo set se le fue escapando al tenista murciano ya desde los primeros compases, llegando al 2-4 ya moviéndose mucho menos. Trataba de solventar sus pérdidas con golpes ganadores para no seguir forzando su pierna derecha pero de poco sirvió ante un Rune que no estaba dispuesto a perdonar ni una. Hizo un partido excepcional, tuvo piernas de sobras para no dar por perdida ni una sola bola y sacó garra y arrojo como para subir a la red en momentos arriesgados que le valieron su primera corona del torneo catalán y su quinto entorchado ATP, el primero desde Múnich 2023.

El murciano, que buscaba su tercer trofeo del año tras Róterdam y Montecarlo y también el tercer título en el certamen barcelonés -tras los de 2022 y 2023-, no fue capaz de controlar a su amigo de infancia y compañero de generación -ambos tienen 21 años. “Es un gran amigo y un gran jugador. Estoy muy orgulloso de mi mismo”, sentenció el tenista danés tras su victoria.

De vuelta al top 10

“He jugado muy táctico, mi compostura ha sido ideal. He esperado el momento y aunque estaba nervioso al principio porque Carlos tiene un gran juego, fui adelante cuando tuve la oportunidad”, valoró seguidamente. La atención está ahora puesta en el alcance de la lesión de Alcaraz que se mostró cabizbajo y preocupado tras la derrota en un trofeo de romper récords, con la primera mujer que ha arbitrado una final en el torneo y con la primera recogepelotas con síndrome de down.

"Estoy contento de vernos en esta posición", felicitó Alcaraz a su amigo y verdugo tras recordar su amistad desde que eran niños. "Ha sido una semana muy intensa, dos semanas de no parar prácticamente, de ser cada día una exigencia máxima y todos hemos hecho un gran trabajo para llegar lo mejor posible a este momento aunque hoy no ha podido ser. He dado todo lo que tenía, aunque no sé si me podría haber exigido más", reconoció el tenista murciano.

Rune estrenará su posición en el top 10 a partir de este lunes. "Hace mucho que no me sentía así", reconoció el danés, que ya estuvo en una posición similar años atrás. Sin embargo, Alcaraz perderá el número 2 del ranking mundial a manos de Alexander Zverev tras la victoria del alemán en Múnich.