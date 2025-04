Michel apela al equipo y a la hinchada "a sufrir mucho" para mantener al Girona en Primera

El Girona se enfrenta a otra delicada cita por su situación en la tabla y la visita del Betis, que vuelve a ser el Euro Betis del pasado con su clasificación para las semifinales de la Conference League. El descenso está cada vez más cerca por la reacción de los rivales de la zona baja (Espanyol, Leganés, Las Palmas) y la inoperancia del cuadro gerundense, anclado en los tres puntos ganados de los 27 últimos.

"No estoy preocupado por los resultados de los demás, me preocupan poco; me preocupa mi equipo y nuestra manera de hacer las cosas", sostiene Míchel Sánchez, que en su cabeza sólo planea la necesidad de alcanzar los 42-44 puntos que garantizan la salvación. Pere Guardiola, el presidente del consejo de administración, acudió al campo de entrenamiento para transmitir su apoyo al vestuario.

David López se lamenta del segundo gol de Osasuna, celebrado por Pablo Ibáñez, el autor del tanto, y Kike Barja, en la última jornada. / Jesús Diges / EFE

Mentalmente preparados

El entrenador del Girona, pese a esas palabras, mantiene el tono tranquilizador y está convencido de que el equipo frenará el bajón para continuar en Primera. Basa su creencia en el trabajo de sus jugadores en los entrenamientos. El problema del Girona es "un problema de resultados". "Todo el mundo sabe que la Liga te pone donde te mereces y el equipo sabe que no hemos hecho las cosas de la mejor manera", admitió el técnico.

Sin embargo, Míchel ve al grupo "mentalmente preparado" para superar esta crisis, y le ve capacitado para afrontar la delicada situación del final de la temporada. El técnico ha incidido en reforzar el aspecto anímico más que la faceta puramente futbolística. Pese al momento, entiende que el Girona ha de conservar su personalidad y "la manera de hacer las cosas" de los últimos años, cuando ha disfrutado de la mejor época desde el último ascenso, ya con Míchel al frente del vestuario. "La salvación no vendrá por un golpe de suerte", aseguró.

Los jugadores del Girona, junto a Míchel, saludan a la afición tras su derrota en El Sadar. / Jesús Diges / EFE

"Somos conscientes de lo que nos jugamos y la necesidad que tenemos, y habrá que hacerlo todos juntos, sufriendo mucho" Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

Pequeños detalles clave

"Los pequeños detalles son muy importantes, son clave en este momento, porque cualquier situación que no controlas en el campo puede ser un golpe muy grande", explicaba. Y habrá eventualidades frente a un Betis enrachado, aunque perdiera en casa con el Villarreal, su rival directo por el quinto puesto que daría acceso a la Champions.

"Somos conscientes de lo que nos jugamos y la necesidad que tenemos, y habrá que hacerlo todos juntos, sufriendo mucho", observó, involucrando a la hinchada en la misión, apelando a que transmita "energía positiva". Pese a que pueda sentirse defraudada por la marcha del equipo.

De la misma manera que espera al mejor Betis, sin pensar si viene contento o cansado -Míchel recordó que el jueves visita al Leganés, que habrá tenido un día más de preparación-, el entrenador rojiblanco espera "el mejor partido del Girona". Como siempre. Espera "ilusión, valentía, motivación y mentalidad de mirar hacia adelante en todo momento", aunque el marcador pueda ser negativo como han venido siendo en los últimos partidos.