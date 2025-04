El 'sweet spot' de la NBA y encontrar el momento, por Marc Menchén

Estamos ante el inicio de las series finales de la NBA, y la competición no ha dejado indiferente con su campaña comercial ante el comienzo del tramo decisivo de la temporada. Concluido el March Madness y sin NFL de por medio, la liga de baloncesto sabe que es el hueco de la temporada en el que más fácil tiene acaparar la atención mediática en Estados Unidos y enganchar a consumidores casuales como un servidor en los mercados internacionales. Para muestra, la campaña que han lanzado en redes sociales con banda sonora de Aerosmith, la participación de estrellas como Jason Tatum y Nikola Jokic y guiño a patrocinadores como Google y Peloton. "And I don’t want to miss a thing...". No quiero perderme nada.

La campaña me ha dejado pensando en un elemento cada vez más crucial en la maraña de eventos deportivos que buscan posicionarse como producto de entretenimiento. ¿Qué fecha del año es la ideal? No hay una única respuesta, más allá de que en el análisis hay elementos obvios de estudio, como qué otras competiciones se disputan en esas fechas, si el clima ayudará a llenar las gradas y, aunque menos, ¿qué patrocinadores pueden querer ligar su imagen a lo que proponemos?

Unrivaled, por ejemplo, decidió que su liga de baloncesto 3x3 femenino se jugaría una vez concluida la WNBA. ¿Por qué? Porque quería contar con las mejores jugadoras de la competición, sabían que muchas de ellas venían a Europa para competir temporalmente y complementar sus ingresos y, lo más relevante, se convertía en un producto ideal para marcas y televisiones que apuestan por el deporte femenino y podían necesitar dar continuidad a su oferta.

Enganchar en el móvil

No son reflexiones baladíes, ya que muchas veces no se piensa en lo limitado que es nuestro tiempo libre y la creciente oferta de ocio que tenemos a nuestra disposición más allá del deporte. Por ejemplo, la Kings League optó por ubicar su producto en las mismas franjas horarias que el fútbol tradicional, pero en su caso con el objetivo de atrapar a consumidores que hoy no se sienten interpelados por el formato clásico de competición y cuyo principal gancho son los presidentes influencers.

¿Hacia dónde nos lleva esto? Claramente, todos los nuevos productos deportivos que surgen están marcados por el siguiente patrón: acotados temporalmente, a pocas horas de directo o pocas semanas de competición; preferiblemente, en recintos cerrados y de capacidad reducida para minimizar costes operativos y problemas de clima; máxima difusión en abierto y mucho de redes sociales y creadores de contenido para enganchar a marcas y al consumidor donde se tira todo el día: el móvil.