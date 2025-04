Alcaraz barre a Fils y se planta en la final del Barcelona Open Banc Sabadell

Carlos Alcaraz se ha plantado en su tercera final del Barcelona Open Banc Sabadell tras barrer al tenista francés Arthur Fils (número 14 del mundo) con un 6-2, 6-4 en poco más de una hora y 15 minutos de partido. Este domingo (16.00 horas) se medirá en un atractivo duelo de jóvenes talentos con Holger Rune en la pista Rafa Nadal del Real Club de Tenis de Barcelona.

Fils ya se había enfrentado a Alcaraz la pasada semana en los cuartos de final de Montecarlo, donde el francés tuvo contra las cuerdas a Carlitos, que supo resistir y dar la vuelta al partido para acabar imponiéndose y levantar el título días más tarde. Este sábado, con bastante menos guerra, Carlos volvió a imponerse. El duelo, dominado de principio a fin por el tenista de El Palmar demuestra que Alcaraz llega a la final del torneo barcelonés en su mejor estado de forma tras desplegar este sábado su juego más sólido e inteligente. Fils, visiblemente desesperado, no pudo frenar el envite y los derechazos de Alcaraz.

Inteligente y paciente

El primer set, que sentenció Carlos en poco más de media hora, se vio condicionado al principio por el viento racheado y empezó con un Fils potente que fue capaz de abrir el marcador en su primer turno de servicio. Tras una igualdad máxima en los primeros compases, Carlos empezó a despegarse del francés tras conseguir su primer punto de break que le puso el 2-1 a favor.

La confianza subía por momentos en manos del tenista murciano, que empezó a desplegar su tenis más inteligente y paciente. No había hecho todavía golpes ganadores el bicampeón del torneo, pero tampoco había perdonado un solo servicio. Con un potente derechazo mostró su potencial con el primer punto ganador y puso el 3-1. Tras ello, y tras sumar su segundo punto de break, consiguió el 4-1.

Su versión más impecable evitó que Fils consiguiera sellar su primera opción de break y con un magnífico ace consiguió el 5-1. La rabia empezaba a apoderarse entonces de un Fils impaciente y nervioso que a pesar de que consiguió sumar un juego más al marcador, terminó cediendo el primer set ante Alcaraz. A pesar de empezar por arriba, cometió hasta 37 errores no forzados en total en el partido, muestra de su juego errático e inconstante. Fue precisamente ese repaso de Alcaraz lo que intentó utilizar el francés para tratar de volver al partido y ponerse las pilas en un segundo set que consiguió nuevamente empezar a su favor con un doble ace.

"Ningún altibajo"

Sin embargo, el potente servicio del francés y sus poderosos golpes con la derecha no consiguieron frenar a Alcaraz, que puso el 3-1 para desesperación de su rival. Su concentración desapareció por completo e incluso se le pudo ver gritando a la grada donde se encontraba su entrenador colgándole la responsabilidad de sus errores. Su impaciencia por recuperar lo perdido le llevó a remontar varios juegos hasta el 5-3, pero los nervios finales jugaron una mala pasada a Carlos, quien tras sumar varias dobles faltas, terminó cediendo un último juego a Fils antes de sentenciar su pase a la final de mañana. "Ha sido un partido muy completo con prácticamente ningún altibajo. A pesar de las condiciones, que con el viento no eran fáciles, he jugado un partido muy serio. Sabía qué tiro elegir en cada momento", afirmó el tenista tras el encuentro.

Poco antes, Holger Rune acabó con las aspiraciones de Karén Khachanov con un rápido 6-3, 6-2 que dio al danés el primer puesto finalista del torneo. Este domingo, el danés y el murciano se medirán en la pista central del club barcelonés por primera vez en una final pero por cuarta vez en su carrera. Por el momento, 2-1 a favor del español.