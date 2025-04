Flick se crispa con los horarios de la Liga: "Me parece un chiste"

Acabó una racha de 24 partidos sin perder en todas las competiciones, pero el ciclo de 12 partidos invicto en la Liga continúa. La Champions, aún viva, queda aplazada hasta el 30 de abril. Quedará aplazada una nueva exigencia física que indigna a Hansi Flick con el perjuicio que se le causará al Barça durante la semifinal europea por los horarios y que el técnico consideró de broma de mal gusto. Antes, el técnico, ha de recomponer el espíritu que se extravió en Dortmund para abatir este sábado en Montjuïc (16.15 h.)a un Celta que en Balaídos anuló el momentáneo 0-2 azulgrana en dos minutos.

Caliente se sentó Flick en la sala de prensa, que por una vez quebró su norma de no profundizar sobre el partido inmediatamente. El entrenador interpretó como una tomadura de pelo el cambio del horario del Valladolid-Barça, que estaba fijado para el domingo 4 de mayo a las 14 horas. El pase del Barça a la semifinal frente al Inter de Milán y los días fijados por la UEFA (miércoles 30 de mayo la ida en Montjuïc, martes 6 de mayo la vuelta en San Siro) obligan a desplazar el duelo de Pucela.

Dani Olmo y Eric García, durante el entrenamiento. / Alberto Estévez / EFE

El asterisco que no sirve de nada

Una situación prevista por la Liga, que había dibujado un asterisco en el Alavés-Atlético (sábado día 3, 14 horas) cambiaría de horario si pasaban a la semifinal el Barça o el Madrid, que jugaba ese sábado a las 21 horas.

Sólo sigue en pie el Barça, y en lugar de concederle el horario de las 14 horas, le han puesto el de las 21, con el perjuicio que ello conlleva: para los azulgranas no habrán transcurrido las famosas 72 horas de descanso que exigió Carlo Ancelotti para el Real Madrid respecto al encuentro posterior, la vuelta de la semifinal con el Inter y en Milán. Una situación calcada a la vivida esta pasada semana con el Borussia Dortmund y el duelo de Leganés entre medio: se repite la secuencia de miércoles, sábado y martes, con los tres partidos a las 21 horas.

"Me parece un chiste que nos pongan a las nueve de la noche. ¿Por qué no las dos de la tarde o a la seis? Me gustaría ver a la persona que decide los horarios. Los responsables de esto no tiene ni idea de lo que significa para los jugadores llegar a casa a las tres o las cuatro de la mañana y acostarse a las cinco", bramó Flick.

Marc-André ter Stegen, en la sesión de este viernes. / Alberto Estévez / EFE

Nula sensibilidad de LaLiga

Al entrenador alemán le llama la atención la nula sensibilidad de LaLiga con el único superviviente del fútbol español en la Champions. "En todos los países protegen a los clubs, más aún si llegan a las semifinales", comentó, recordando que, por ejemplo, al Benfica le aplazaron el partido de octavos antes de medirse al Barça y que en Francia también alteraron los horarios del Paris Saint Germain.

"Si tenemos éxito, también es un éxito para el fútbol español porque habrá un equipo más en Europa", argumentaba el técnico. La alusión venía a cuento respecto a que el Villarreal, o el quinto clasificado de la Liga, entrará en la Champions la próxima temporada, ya que a los dos países con mejores resultados de sus equipos les conceden esa quinta plaza. La tendrán Inglaterra y España. En la vigente temporada la disfrutaron Inglaterra y Alemania. Además del Barça en la semifinal de la Champions están el Athletic y el Betis en las de la Europa League.

"Todas las federaciones protegen a sus clubs. Aquí, no, aquí dejan que los jugadores regresen a las cinco de la mañana. No tienen ni idea de lo que significa para los futbolistas llegar tan tarde" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Hansi Flick, en la sala de prensa de Sant Joan Despí. / Alejandro García / EFE

"Todas las federaciones protegen a sus clubs. Aquí, no, aquí dejan que los jugadores regresen a las cinco de la mañana. No tienen ni idea de lo que significa para los futbolistas llegar tan tarde", comentó, en una explicación que se crispaba a medida que argumentaba su enfado. "No, no estoy enfadado. Ni quiero parecerlo porque, repito una vez más, que no queremos excusas", expuso, feliz como está porque, en abril, su Barça es campeón de la Supercopa, líder en la Liga, finalista en la Copa y semifinalista en la Champions. "Algo que nadie habría podido imaginar en agosto", añadió.