'Carletto', créeme, no es cuestión de cojones, es cuestión de fútbol

Lo que ocurrió anoche en el majestuoso Santiago Bernabéu hace mucho daño a mucha gente y, sobre todo, beneficia enormemente al fútbol. Aquellos que propusieron, no solo ganar el partido sino pasar la eliminatoria con un chorreo de goles (al menos cuatro y no encajar ni uno), con “cabeza, corazón y cojones, las tres c del abuelo de Carlitos Alcaraz”, no solo perdieron sino que hicieron el ridículo y, sobre todo, decepcionaron a miles, a millones de madridistas, que con los de siempre a la cabeza, estaban convencidos (bueno, muchos de ellos se reían de ti por decir que este Real Madrid no iba a ningún sitio jugando así, o no jugando), que, llegado el momento, el conjunto de Carlo Ancelotti apretaría el botón y ¡¡¡¡boom!!!, el adversario se asustaría y le darían la vuelta al marcador.

A Madrid y al Real Madrid, a su presidente, a sus directivos, a su entrenador, a sus jugadores, a sus socios, a sus abonados, a sus aficionados y, sí, claro, a los medios de comunicación de la capital, a todos ellos hay que admirarlos pues nadie, absolutamente nadie, desde que hicieron el ridículo en el estadio del Arsenal, puso en duda que esto era un tema chupao para el Real Madrid, meter cuatro goles y no encajar ninguno, era para lo que se preparaban todos ellos, semana a semana.

No hubo milagro

Ellos, el Real Madrid, Madrid, jamás cuentan con el adversario. O sí cuentan es para que, en el minuto 70 al encajar el primer gol de los cuatro, se caguen, se asusten, se borren. Dicen que lo han visto tantas veces que anoche iba a volver a suceder. Y no, no fue así. ¿Saben por qué?, porque, ni en la vida, ni en el fútbol, se hacen las cosas por cojones. Puede que alguna gota de corazón (ausente durante muchos partidos del Real Madrid y denunciado por ‘Carletto’) no le hubiese ido mal a Vinicius y compañía. Y, desde luego, bastante más cabeza de la que pusieron, también.

Carlo Ancelotti saluda a Mikel Arteta antes del Arsenal-Real Madrid de la Liga de Campeones 24-25 / Isabel Infantes / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid ha sido, con enorme diferencia, el peor equipo de los cuartos de final de la Champions. El Real Madrid de los millonarios Mbappé, que, al final, se borró, aduciendo una lesión de tobillo, Vini, Rodrigo, Bellingham, Valverde…ha quedado a cuatro goles de poder luchar por meterse en semifinales.

Arsenal, Inter, Bayern, Barça, PSG, Aston Villa y Dortmund han estado, en ese sentido, brillantísimos y al nivel que requiere esa competición que como coreaban, una y mil veces, anoche, los presentadores de Real Madrid TV, “hemos ganado seis veces en los últimos 11 años, que nadie olvide ese detalle”.

Ni hubo cabeza, ni hubo corazón, ni hubo cojones suficientes como para imponerse al Arsenal. El primer disparo a puerta de los blancos se produjo en el minuto 57, cuando Courtois, de nuevo el mejor por mucho en el Real Madrid, ya había detenido, no solo un penalti del chulito de Saka sino dos o tres disparos de gol. No tenía pinta, no, por más que los oráculos que aparecen en las emisoras de Madrid y en Real Madrid TV habían pronosticado que los blancos apretarían el botón y ¡¡¡booom!!!, pasarían.

"Cuando me despidan, si es que me despiden esta semana, la semana que viene, a final de temporada, el año que viene, lo único que haré será irme a casa y, antes, agradecerle al club todo lo que me ha dado y lo feliz que he sido aquí" Carlo Ancelotti — Entrenador del Real Madrid

Ahora, nadie sabe qué decir ni a quien señalar. Bueno, sí, saben que deben señalar a Florentino Pérez, que, al ser el ‘ser superior’, es el gran culpable de este descalabro y ojo que esto aún puede ir a peor. Ancelotti tiene un año de contrato. Ya hay quien dijo anoche que Santiago Solari, el Luis Molowny moderno del Real Madrid, debería calentar en la banda para tomar el equipo antes de la final de Copa ante el Barça.

Alonso, Klopp, alguien vendrá

Y no solo eso. ‘Carletto’ ya dijo anoche que si lo despiden, él lo único que hará “será irme a casa y, antes, agradecer los años que he pasado en este maravilloso club, no me quedará otra y lo haré”. Pero no se irá, dicen, solo Ancelotti. Cuentan que con los cientos de millones árabes que darán por Vinicius Júnior, ‘Flo’ fichará a Haaland. Y puede que a Zubimendi, ahora que ya tiene a Alexander Arnold y, cómo no, a Xabi Alonso como nuevo entrenador, aunque hay gente que aprieta a Florentino para que se traiga al duro alemán, al hombre del látigo, a Jurgen Klopp. ¡Ojito a ese dato!

Es decir que antes de ponerle cabeza, corazón y cojones estaría bien, muy bien, ponerle algo de fútbol, pues el Real Madrid lleva muchos meses sin jugar a nada.

Por cierto, Mbappé se iba a comer el mundo y, por fin, había fichado por el Real Madrid para ganar, por fin, la Champions e igual tiene que ver por la tele como la gana el PSG…sin él.