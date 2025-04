Beatriz Neila, líder del Mundial femenino de motociclismo: "El año pasado el Mundial me sobrepasó. Estoy muy sola en esto"

Beatriz Neila (Arganda, 2002) se alzó con su primera victoria en el mundial de motociclsimo femenino el pasado domingo en la primera carrera de la temporada que tuvo lugar en el circuito de Assen, en los Países Bajos y ahora es líder del campeonato. Su trayectoria para llegar hasta aquí ha sido extensa a pesar de su corta edad y los buenos resultados de esta temporada 2025 le han dado alas para soñar en grande. Aun así, la tetracampeona de Europa de motociclismo sigue poninedo de relieve las complicaciones a las que se enfrentan las pilotos en la segunda edición de la máxima competición para ellas.

Ha conseguido al fin una ansiada victoria en el mundial femenino después d euna primera gran temporada en la que llegó en alguna ocasión al podio. ¿Cómo se siente?

Estoy muy contenta. Este año pinta mejor. El año pasado lo pasé bastante mal, al final no dejo de ser una piloto muy rookie, luchando contra tres pilotos mucho más experimentadas con muchas carreras encima. Es complicado. Toda la temporada pasada estuve ahí para que no se me escaparan, pero mentalmente fue agotador. Este año, en cambio, he aprovechado que me gradué de mi carrera en Derecho en julio y que en invierno no tuve que estudiar para dedicarme a entrenar. Me ha venido muy bien, a entrenar es a lo que debería dedicarse un deportista. No hay más y eso se ha notado.

En ese sentido, el año pasado en Jerez, a final de temporada, en una entrevista dijo muy emocionada que le estaba superando la situación. ¿Sigue sintiéndose así?

El año pasado el Mundial me sobrepasó. Empecé sola y sigo muy sola. No tengo manager, yo misma me gestiono todo. Hasta las reservas de hotel. En Jerez, aquel día, hice la rueda de prensa desde el corazón porque terminó una temporada muy dura. Yo sé que no me puedo ganar la vida de esto y he tenido que estudiar una carrera para tener un plan A. No tengo a nadie que me lleve la carrera ni me ayude a gestionar todo esto.

¿Una piloto mundialista lo gestiona todo sola?

Casi. Aunque es cierto que tengo la suerte de tener una familia maravillosa y una madre que me apoya mucho y un padre al que le gusta la mecánica. Sin ellos, no hubiera podido llegar hasta aquí. Ahora mismo doy gracias de que mi padre me pueda llevar con la furgo a entrenar y que esté conmigo porque sola no podría con todo, pero a día de hoy me sigue faltando alguien que me diga 'no te preocupes de nada. Hoy tienes este evento y mañana ese otro'. Yo espero todavía que me llegue ese momento y me pueda dedicar a entrenar, ganar y disfrutar de mi deporte.

Beatriz Neila en una carrera del WorldWCR / WorldWCR

¿Cree que volverá a sentirse así esta temporada?

No del mismo modo. Creo que la diferencia entre estas dos temporadas es que he aprendido a no centrarme en la opinión ajena. El año pasado lo pasé muy mal en ese sentido y este año espero poderme centrarme solamente en mí. Tengo que aprender a que los demás digan misa y a mí no me afecte porque el año pasado me pesó demasiado el ‘qué dirán’. Este año quiero subirme a la moto, hacerlo lo mejor que sepa y dejarme de presiones y expectativas por los resultados. Quiero disfrutar de mi deporte y sacar el máximo partido a los entrenos en las carreras. El año pasado estuve todo el tiempo centrada en 'qué pensará el equipo, no me van a renovar' y eso era destructivo. Vivía siempre sufriendo por el futuro y este año quiero centrarme en el presente.

De momento está dando sus frutos. Este fin de semana arrasó ganando las dos carreras aunque la primera al ser penalizada finalmente tuviera que conformarse con un segundo lugar.

Sí (ríe). Totalmente. Además, creo que el nivel este año es más alto porque estamos rodando muchas chicas en los mismos tiempos. En los tests de Cremona de pretemporada, por ejemplo, no me lo podía creer. Hablé con mi padre y le dije ‘vale, yo he ido rápido porque he hecho el récord del circuito', pero es que las chicas que se quedaron a cuatro segundos nuestros en la carrera de Cremona del año pasado estaban ahora a un segundo como mucho dos. Lo que sí es cierto, es que a muchas nos falta experiencia en algunos circuitos, porque por ejemplo en mi caso el sábado fue la primera vez que corrí en Assen, y enfrentarme allí a María Herrera, que es piloto mundialista con muchísimas carreras en ese circuito y batallas adelantando en esa curva fue muy nuevo. Cometí un error de principiante, que es lo que soy.

¿Su victoria le ha dado alas para confiar en el título este año?

Sí, o por lo menos para seguirlo intentando y trabajar al máximo. Que no quede de mí.

Beatriz Neila celebra un podio en la temporada 2024 del WorldWCR / WorldWCR

¿Siente la misma presión que cuando competía en el europeo?

Hay muchísimo más nivel aquí. En el europeo sobre todo el nivel estaba en las tres primeras, pero en el Mundial hay mucho nivel en general. Estamos compitiendo todo el tiempo con pilotos que han estado en distintas categorías mundiales y esa experiencia se nota. Y al final es que es un Mundial, es que es una locura, ahora mismo me veo como Marc Márquez que este finde también ganó la carrera (ríe).

¿Por qué empezó en las motos?

Desde muy chiquita veía las carreras y me emocionaba. Yo jugaba a carreras de motos con los paquetes de galletas. Creo que nací con esto dentro. Nadie me inculcó nada. Es verdad que veía a mi padre montar en moto una vez al mes, y yo estaba siempre superatenta a quitarle el caballete, los calentadores, etc. Pero yo no empecé en mi deporte hasta los 8 años y fue porque a mi hermano pequeño, a los cinco años le regalaron una moto. Yo me puse pesadísima para que me dejaran hacerlo a mí también. En la primera escuela a la que fuimos me acuerdo que le preguntaron a mi padre: “¿usted viene por el niño? La niña va muchísimo mejor” y él se quedó blanco.

Su familia tiene un gran papel en su carrera.

Yo no me subo a la moto si no están mis padres, es como una norma para mí. Puede faltar uno de los dos, pero alguno tiene que estar. Siempre suelo viajar con ellos y mi hermana porque mi hermano va muy liado, y si mi hermana no puede venir no pasa nada, pero sin mis padres no compito.