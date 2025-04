Real Madrid - Arsenal, en directo y última hora de la Champions

Vinicius y Mbappé, bajo la lupa

Es Rodrygo un futbolista más que acostumbrado a estas gestas en el Bernabéu. Después, en jornadas más anodina, el brasileño languidece.

Pero el foco no estará sobre él, sino que apuntará a Vinicius y Mbappé, los delanteros que, junto a Bellingham, debían llevar al Real Madrid a una nueva 'era galáctica'. Pues bien. El futbolista francés ha amontonado goles. No se esperaba otra cosa de la gran estrella del equipo. Pero, tal y como le ocurriera en su día con el PSG, no ha logrado todavía que el grupo gravite a su ritmo sin que los engranajes se vean comprometidos.

En cuanto a Vinicius, su fútbol se ha visto perjudicado al tener que compartir responsabilidades ofensivas. Pero también su ego.