Equipo peq... ¿Cómo?; por Sergi Mas

Iago Aspas, delantero del Celta. / Afp7

Si nos mantenemos en Primera División el club ya sumará ochenta y nueve temporadas en la máxima y seis en la categoría de plata. No está nada mal, ¿eh? Lo escribiré con cifras para que lo entienda Iago Aspas: 89. Sinceramente no me esperaba la reacción del futbolista gallego propia de un mal perder, porque ya se sabe que duele más una bofetada cuando no te la esperas.

Cinco días después, ¿ha pedido disculpas el veterano? No me consta. ¡Qué oportunidad está perdiendo para ir cerrando capítulos de su carrera deportiva de forma impecable! Con lo fácil que lo ha tenido (y tiene todavía) para excusarse con aquello que es muy propio de futbolistas: "Que si tras la calentura de la derrota no controlé mi discurso en la entrevista", bla, bla, bla. Mi experiencia me indica que esta película ya la he visto varias veces. Enfriará el tema con aquello de lo dicho, dicho está, no rectificará, recibirá una pitada de órdago cuando vuelva a Cornellà, a la que contestará con términos inapropiados que tienen poco que ver con el respeto. Es cuestión de meses. Al tiempo.

Su reputación no sólo habría quedado intacta tras una rectificación, sino que hubiera subido muchos enteros. Es más: hasta en un post de Instagram, sin aceptar preguntas, como es moda en el actual fútbol moderno. Pero no ha sido así. Porque, ¿a qué se refirió con lo de equipo pequeño? ¿O acaso tenemos que revisar el historial del RC Celta con 59 ejercicios en primera, 32 en segunda (sí, 32), una en segunda B y otra más en tercera?

Les seré sinceros, como siempre. Tampoco me esperaba la espectacular reacción de Pere Milla y de Edu Expósito. Gracias. Y acabo con mis respetos a la colega que le hizo la mini-entrevista, porque todos hacemos lo que podemos, pero ignoró repreguntarle al futbolista, de la misma manera que al entrevistar a Tommy N'Kono, desconocía que la explosión de su carrera profesional la inició con su selección de Camerún en tres partidos del Mundial 82 disputados en... Balaídos. ¡¡Ay!!