Dos goles en propia puerta, en Leganés y Dortmund, mantienen vivo al gran Barça

La noche del Leganés se me ocurrió tocarle la cara a Hansi Flick, bueno, acariciársela por el partido tan lamentable que había hecho su equipo. Yo, que no tengo redes sociales (y todo eso que gano), sí tengo un grupo de WatsApp de amigos (del alma) en el que hablamos de lo humano y lo divino.

Pues bien, al día siguiente de mi texto, empezaron a llamarme de todo. Bueno, de todo entre amigos, claro, no en el plan que van ahora las redes sociales, no, no. La mayoría de ellos (todos muy, muy, buena gente) me decían que si quería seguir criticando la gestión de Joan Laporta y sus amigos “estupendo, Emilio, adelante, estamos contigo”, pero (siempre hay un pero) “a Hansi Flick, ni tocarlo, es nuestro profeta, nuestro Mesías, el tío que nos ha devuelto la ilusión, así que vigila, Emilio, vigila”.

Bueno, pues hoy voy a volver a recibir mi tonelada de reproches. Lo siento pero llegan los dos meses decisivos de la temporada, el Barça está persiguiendo el triplete y el equipo milagroso de Flick acaba de protagonizar los dos peores partidos de la temporada, en Leganés y en Dortmund, consecutivamente.

Adeyemi y Araujo pugnan por un balón en el Dortmund-Barça. / Ap / Martin Meissner

Partidos, señores, amigos, ‘wasaperos’, que el equipo ha resuelto y ha salvado la cara, tanto para seguir enganchado a LaLiga como para meterse, seis años después, en semifinales de la Champions, ¡¡¡¡con dos goles de su rival en propia puerta!!!!

El Barça, que, en Alemania, perdió su primer partido de 2025, ha salvado el tipo, después de tantos y tantos elogios, dirigido por un Mesías, con un tanto en propia puerta de Jorge Sáenz y otro del futbolista argelino Remi Bensebaini. El Barça, que suma ya la friolera de 147 goles en esta campaña, está vivito y coleando gracias a dos autogoles.

El Barça lleva esta temporada 147 goles marcados y sigue vivo y coleando en Liga y Champions, aspirando a todo, gracias a dos goles en propia puerta de sus dos últimos rivales, Leganés y Borussia. Es para mirárselo, de verdad.

Lo siento, amigos, pero es para darle una vuelta al tema. Flick viaja a Alemania con un 4-0 y, en su partido 50 con el Barça, descubre lo que nosotros llevamos padeciendo un montón de años que, de vez en cuando, muy de vez en cuando, el Barça hace estas cosas, estos partidos y, anoche, no seamos chulitos ni ingenuos, como diría Carlo Ancelotti, teníamos los cojones por corbata.

Me da igual que mis amigos me señalen y atormenten. Lo de Leganes fue impresentable, señor Flick, Mesías de mi tribu. Y lo de Dortmund fue aún más triste, impotente, loco y, sobre todo, preocupante. Eso sí, los dos partidos se resuelven con un “lo importante era ganar” y un “lo importante era pasar”. Dos argumentos indignos, perdón.

Estupendo, felicidades, culés.