Björn Borg, leyenda del tenis: "Nunca podía estar solo ni tener privacidad. El único momento en que nadie me perseguía era cuando estaba en la pista"

Entre 1973 y 1977, Björn Borg (Estocolmo, 1956) disputó cuatro ediciones del Open Banc Sabadell de Barcelona, levantando como ganador el trofeo en 1975, frente a Adriano Panatta, y 1977, frente a Manuel Orantes. Este año se celebra el 50º aniversario de su primer título y el lunes visitó el Real Club de Tenis Barcelona.

¿Cómo se siente al estar de nuevo en Barcelona?

Para mí, en mi corazón, este torneo siempre ha significado mucho en mi trayectoria. Llegué a Barcelona como junior la primera vez con tan solo 14 años y años más tarde terminé jugando y ganando el torneo absoluto. Creo que este es un gran evento no solo para los aficionados españoles, sino para todos los aficionados europeos, y ganarlo significa mucho.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por Barcelona?

La primera vez que vine como junior no lo hice demasiado bien. Luego, ya como profesional disputé muchos más partidos aquí. España siempre ha tenido muy buenos jugadores como Orantes, Santa... Jugué mucho contra Orantes, y aunque él me ganó al principio, después fui yo quién le gané. Me encanta España y cómo se cuida el tenis aquí. Todo lo que se hace por el deporte. Por eso era tan importante para mí venir a este torneo a jugar. Barcelona es especial.

Se retiró joven del tenis. ¿Alguna vez se ha planteado que debía haberse retirado más tarde?

No tenía ni 26 años cuando me retiré. Perdí mi motivación, pero el tenis siempre ha formado parte de mi vida. Quizás si hubiera seguido jugando hubiera seguido ganando partidos y torneos pero eso no era lo importante para mí. Estoy feliz a día de hoy porque he seguido ligado al tenis haciendo algo que me encanta y me hace feliz.

¿Hay alguna cosa de la que se arrepienta en su carrera o que le quedara por hacer?

No me arrepiento de nada, pero me faltó ganar un US Open. No me lo echo en cara, pero hubiera sido maravilloso.

¿Qué pasó para que se retirara a pesar de ser casi como una estrella del rock en ese momento?

Creo que si pierdes la motivación no hay más que hacer… En mi tiempo, hace años, no podía ir a ningún sitio solo. Dónde fuera había periodistas, fotógrafos… Nunca podía estar solo ni tener privacidad. En aquella época el único momento en el que nadie me perseguía era cuando estaba en la pista. Nadie me molestaba allí. Eso era lo más satisfactorio para mí. Soy sueco, la privacidad para mí es muy importante para sentirme bien y dejé de sentirme así.

El mítico tenista sueco Bjon Borg fotografiado en el recinto del RCT Barcelona junto al trofeo Godó, con motivo del 50 aniversario de su primera victoria en el trofeo Conde de Godó / JORDI COTRINA

En la pista usted fue conocido por su carácter hierático e impasible, pero en sus primeros años tuvo algún arrebato furioso. ¿Cómo consiguió cambiar la mentalidad?

La clave para ello fue que siempre me concentré mucho en la pista. Cuando era pequeño tuve un episodio muy grave en la pista. Me enfadé muchísimo en un partido, me comporté fatal y empecé a hablar mal e insultar. Ese comportamiento hizo que me suspendieran seis meses sin jugar a tenis. Cuando volví cambié completamente y opté por no decir nada. Yo solo quería jugar al tenis y evitar que volvieran a castigarme.

¿Pero se enfadaba por dentro igual?

Sí, claro. Todos los jugadores tienen emociones y sentimientos. Pero cuando debes mostrarlas o no son decisiones de cada uno. La suspensión a mí me marcó. Yo quería seguir jugando así que decidí llevarlo por dentro.

Jugó precisamente una final histórica contra un hombre conocido por su carácter en pista en 1980 ¿Cómo es su relación con McEnroe?

Somos buenos amigos. Nos llamamos, nos vemos y nos reímos. Tenemos un gran respeto mutuo. Vivimos del tenis los dos y somos conscientes de lo que consiguió cada uno en este deporte, pero cuando nos vemos jamás hablamos de tenis. Hablamos de otras cosas de la vida.

¿Le duele que Rafa Nadal haya superado sus récords?

Rafa es el Rey de la tierra batida. El Rey del tenis. Adoro a Rafa y lo que ha hecho por el tenis. Ha roto muchos récords y es un gran tenista, pero también es una gran persona.

Usted es ahora padre de un jugador, Leo ¿Cómo lo lleva?

Mi hijo juega al tenis y lo hace muy bien. Hace tiempo le dije que si tenía dudas siempre podría contar conmigo para ayudarle y me dijo que no tengo ni idea de tenis (ríe). Me lo tomé con humor porque sé que tiene un buen equipo que le acompaña y le aconseja. Pero siempre me tendrá para resolver cualquier pregunta que tenga.

¿Cómo empezó su hijo en el tenis?

Jamás le hice ver tenis conmigo. De hecho, él jugaba a fútbol y eso a mí y mi mujer nos hizo muy felices porque no queríamos que sufriera presiones por ser mi hijo. Cuando decidió jugar al tenis me sorprendió, pero le apoyé. No quería que le pudieran comparar conmigo y que eso le perjudicara, pero él es feliz.

El tenis ha cambiado mucho entre su época y la de Leo.

Creo que la mentalidad de los jugadores sigue siendo la misma pero el tenis en sí ha cambiado. Sin ir más lejos, hoy le dan a la bola mucho más fuerte de lo que nosotros le dábamos así que es complicado poder poner en común algunas cosas. Sin embargo, la forma de pensar, la concentración y el trabajo duro creo que siguen siendo los mismos. Simplemente se aplican de forma distinta porque el juego ha cambiado.

Los jugadores ahora además tienen equipos enormes a su alrededor, mientras que en su época estaban más solos. ¿Cree que eso les ayuda o les perjudica?

Creo que tener un buen equipo alrededor es muy importante, pero creo que lo es todavía más el hecho de levantarse y sentirse bien con lo que hacen. Puedes tener 50 personas a tu alrededor pero no servirá de nada si tú cuando te levantas no estás conforme contigo mismo. No te podrán ayudar si no es así. Ahora además se cambia mucho de entrenador por ejemplo cuando las cosas no van bien cuando lo importante, en mi opinión, es estar bien de cabeza y de corazón.