El Barça no volverá al Spotify Camp Nou para el Gamper y espera poder regresar para comenzar la Champions

El Fútbol Club Barcelona continúa tratando de marcarse plazos internos en cuanto al regreso al Spotify Camp Nou. Después de confirmarse que tendría que concluir la temporada en Montjuïc ante los retrasos en las obras dirigidas por la constructora turca Limak, en la entidad azulgrana trabajan ahora con la convicción de que no debería superar otra frontera, la del inicio de la Champions a mediados del próximo mes de septiembre.

El Barça, de este modo, descarta que el primer equipo pueda disputar el próximo trofeo Joan Gamper en el Spotify Camp Nou -a jugar este mes de agosto, aunque aún sin fecha- y ha comunicado a Limak que el estadio debería estar listo para acoger a 60.000 espectadores y jugar partidos -una vez obtenga las licencias de uso y seguridad pertinentes por parte de las instituciones y de los cuerpos de seguridad- a partir del próximo 16 de septiembre, que es cuando comienza la liguilla.

La UEFA obliga a que los clubes disputen toda esa primera fase en un mismo estadio, y en el Barcelona, al menos por ahora, no contemplan volver a pedir al Ayuntamiento la disponibilidad del Estadi Olímpic Lluís Companys de cara a la próxima temporada.

Jornadas de trabajo de 24 horas

Quienes están encima de las obras mantienen que en las últimas semanas los procesos se han acelerado. En buena medida gracias a la buena disposición del Ayuntamiento de Barcelona, clave para desencallar el conflicto con los vecinos y que se permitan jornadas de trabajo de 24 horas entre semana, además de considerar los sábados laborales. Permisos que en el club azulgrana esperan también obtener de cara al verano para acabar de acondicionar el estadio. En la entidad presidida por Joan Laporta están especialmente satisfechos con la implicación que ha mostrado en los últimos tiempos el alcalde Jaume Collboni.

Para que el Barça pueda regresar al Camp Nou el próximo mes de septiembre resulta clave también que el club decidiera retrasar un año la instalación de la cubierta, prevista ahora para mayo de 2026 -es decir, cuando concluya el próximo curso-, y que en circunstanias normales se coloca antes de montarse los asientos. Los responsables de la obra, en cualquier caso, han ideado un sistema para que dichas sillas no se vean después perjudicadas por los cables de sostención mediante estructuras temporales de las que se hace cargo Limak. La instalación de una cubierta puede prolongarse durante cuatro meses y medio, aunque en el Barcelona estudian fórmulas para acelerar esos plazos y que no comprometan el arranque de la temporada 2026-27.

Los asientos VIP

De lo que no dudan en los despachos del Barcelona es del montaje de los asientos VIP antes del 30 de junio, cuya parte de la explotación vendió el club a inversores qataríes y a la empresa New Era Visionary Group, de la que es propietario el empresario moldavo Ruslan Birladeanu, también 'partner' de telecomunicaciones del club.

New Era, por cierto, y según fuentes del Barça, ya ha comenzado a negociar la reventa de esos derechos de explotación entre otros inversores.

El negocio de los asientos VIP fue clave para la inscripción el pasado mes de enero de Dani Olmo y Pau Víctor pese a las suspicacias de LaLiga, que denunció públicamente -aunque después retiró el comunicado oficial ante una posible denuncia- que los 100 millones de euros a ingresar por el Barça no aparecían en las cuentas intermedias -"esas cuentas no tienen ningún valor real", se quejan fuentes del club-. La auditoria Crowe considera que esos asientos no son todavía un activo. Fuentes de la entidad azulgrana aseguran que su auditora no tendrá inconveniente en validar ese ingreso al cierre del ejercicio, para que así el Barcelona pueda operar con la regla 1:1 en un mercado estival en el que la dirección deportiva dirigida por Deco no tiene previsto acometer grandes desembolsos.