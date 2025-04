La maquinaria propagandística del Real Madrid, a pleno rendimiento: "¡El Bernabéu, otra vez!"

El Real Madrid ha desplegado el 'Plan Remontada' activando todos los dispositivos para disparar las expectativas de cara el partido que les enfrentará al Arsenal en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas. Las portadas de los periódicos deportivos nacionales de Madrid abren desde hace días hablando de "la remontada", los exfutbolistas blancos han brotado como setas para recordar el embrujo del Santiago Bernabéu en "las noches mágicas" en los programas nocturnos radiofónicos y en los medios digitales, un tsunami de optimismo inunda las redes sociales...

"Un mundo... donde todo es posible"

El pasado lunes el club lanzaba un emotivo vídeo a las redes sociales (lo que antes era Twitter, Instagram, Tik tok, YouTube...) con imágenes de remontadas históricas recientes. El vídeo arranca advirtiendo: "Le vamos a enseñar que no hay barreras ni límites. Un mundo... donde todo es posible". Prosigue apuntando, mientras Rodrygo y Bellingham celebran goles en la Champions, "No conozco el futuro. No he venido a deciros cómo termina esto. He venido a deciros cómo empezará". Momento en que aparecen imágenes de la llegada del equipo al Bernabéu.

Las remontadas de 2022 ante París Saint-Germain, con goles de Benzema, y ante el Manchester City, con los dos goles en un minuto de Rodrygo, y la 2024 con el tanto de Joselu tienen mucho protagonismo en un vídeo que dispara la adrenalina de los espectadores con mensajes como "Es heroico lo que hacen en este estadio y en esta competición. Y lo hemos vuelto a hacer". Y concluye con un tifo del Bernabéu y el siguiente mensaje: "Algún día terminará. Quizás. Pero esta vez no". Un vídeo que ya ha sido visto por millones de aficionados que cada vez creen más en la remontada.

Desde el club hasta Carlo Ancelotti se están esforzando por alimentar esa fe que debe llevar en volandas a los madridistas en un partido decisivo para el futuro del técnico italiano en el club, aunque tiene un año más firmado con el Real Madrid. Ancelotti reunió este lunes a los jugadores antes del entrenamiento y les dedicó una charla de casi diez minutos en la que elevó el tono, algo poco habitual en el italiano. Carletto está cansado de pedir "sacrificio" y "compromiso colectivo" a los jugadores, pero la plantilla sigue sin mostrar la actitud necesaria para sacar estos partidos grandes adelante como ha ocurrido esta temporada ante el Liverpool, Milan, Barcelona o ahora Arsenal en Londres. Ancelotti no se mordió la lengua y fue duro y exigente con sus jugadores y puso el foco en ellos, más allá de que su continuidad dependa del desempeño en la Champions del equipo.

'Bronca' de Carletto y mimos de Florentino

Ancelotti también está muy pendiente del estado de Kylian Mbappé tras la expulsión que sufrió en Vitoria por una entrada salvaje sobre el alavesista Antonio Blanco, una jugada que revela la frustración del francés. Mbappé no ha marcado en los últimos cuatro partidos y el Real Madrid necesita en este duelo ante el Arsenal su aportación goleadora para poder remontar el (3-0) del Emirates. Ancelotti no es el único que ha dedicado un trato especial a Kylian, Florentino Pérez, que también estuvo en Vitoria el pasado domingo, también se ha mostrado muy cercano al francés en las últimas horas. Y el presidente incluso ha prometido una prima especial a los jugadores si pasan a semifinales.

A todo esto se ha sumado el respaldo de todos los exjugadores blancos que han aparecido en los medios de comunicación hablando de las opciones de remontada del Real Madrid ante el Arsenal de Arteta. Desde Jorge Valdano a Álvaro Benito pasando por José Antonio Camacho, Joselu, Pep Salguero o Vicente del Bosque. Y a eso se suman las llamadas de futbolistas como Vinicius, Rudiger, Lucas Vázquez o Mbappé en las redes sociales. El madridismo se ha subido al barco una vez más y el coliseo blanco se convertirá este miércoles por la noche de nuevo en el 'Manicomio de la Castellana'. Como acaba diciendo el vídeo que ha inundado las redes sociales "El Bernabéu, otra vez".