Alcaraz sufre más de lo esperado en su estreno en Barcelona ante el novato Quinn

El español Carlos Alcaraz, bicampeón del Barcelona Open Banc Sabadell y primer cabeza de serie del torneo, sufrió en su estreno en la capital catalana ante el novato Ethan Quinn, al que derrotó este martes por 6-2 y 7-6(6) en una hora y 46 minutos de juego.

Tras ganar el Master 1000 de Montecarlo y recuperar el número 2 del ranking mundial, Alcaraz se estrenaba este martes en Barcelona ante el estadounidense Quinn, un tenista procedente de la fase previa, de 21 años como él, pero que transita por el puesto 126 de la ATP.

Sin embargo, no se lo puso fácil al murciano, que iniciaba la pelea por el título que conquistó en 2022 y 2023 -el año pasado no pudo jugar por lesión- en una abarrotada pista Rafa Nadal.

Un rival atrevido

Sin ningún tipo de complejo, acortando el intercambio para no dar ritmo a su adversario y alternando, por igual, derechas ganadoras con errores no forzados, Quinn planteó un partido que Alcaraz, en el primer enfrentamiento entre ambos, no se esperaba.

El español se llevó el primer set por 6-2, pero para lograrlo tuvo que salvar tres bolas de quiebre en el segundo juego y otras dos en el sexto, y aprovechar la poca efectividad de su adversario en los primeros saques.

Pese a ese ventaja parcial, Alcaraz no parecía sentirse nada cómodo con el guion del juego. Y las malas sensaciones se confirmaron en la segunda manga, que empezó con un 'break' que Quinn recuperó de inmediato, encadenando dos roturas que Alcaraz devolvió para llevar el choque al desempate.

Bola de set salvada

El norteamericano, muy mejorado con su potente servicio en esta segunda manga, incluso tuvo bola de set con 6-5 y saque en el 'tie-break', pero se precipitó a la hora de subir a la red y Alcaraz no perdonó en los puntos siguientes, cerrando el partido con una dejada para llevarse el desempate por 8-6.

El bicampón del Godó proseguirá la reconquista del título este miércoles ante otro jugador de la fase previa, el serbio Laslo Djere, que ganó en primera ronda al francés Arthur Rinderknech.