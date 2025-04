El Real Madrid arranca su camino hacia Abu Dhabi ante el París Basketball: "A mucha gente no le gusta que nos vayan bien las cosas"

El Real Madrid arranca este martes (21:00 horas) su camino hacia la Final Four de la Euroliga, un trayecto en el que se pueden cruzar París, Bayern, Estrella Roja y Fenerbahçe. Una singladura que comienza en el Movistar Arena ante los 'jugones' del París Basketball de Tiago Splitter. El mismo rival en el mismo escenario con el que los blancos despidieron la liguilla ante su afición siendo capaces de aguantar el ritmo frenético de unos parisinos que corren y se divierten como ninguno. Y todo con un altísimo ritmo que lidera un perímetro espectacular que desenfunda más rápido que nadie con TJ Shorts, Nadir Hifi, el chileno Herrera y un Tyson Ward que suma lejos del aro y en la pintura con su versatilidad.

O ante Fenerbahçe... o con Olympiacos

Los blancos tienen la experiencia de esa penúltima jornada, en la que libraron con los de Splitter uno de los partidos más espectaculares de la fase regular, un duelo que terminó con un deslumbrante (105-104). El ganador se medirá en cuartos a un Fenerbahçe que ha quedado segundo en la primera fase y que pondrá en juego ante los blancos o los parisinos una plaza para la Final Four de Abu Dhabi. Será una eliminatoria con desventaja de cancha al mejor de cinco encuentros que arrancará en Estambul con el formato (2-2-1). El ganador obtendrá un sitio en la segunda semifinal, en la que quedará emparejado con el vencedor de la eliminatoria entre el Panathinaikos y el Anadolus Efes. El perdedor de este Play-In entre los de Chus Mateo y los de Splitter tendrá una última oportunidad enfrentándose en su cancha al vencedor del duelo entre el Bayern y el Estrella Roja. Y en caso de ganar obtendrán una plaza de playoff para medirse al Olympiacos, cuyo vencedor entrará en la primera semifinal ante el ganador del cuarto de final entre el Barcelona y el Mónaco.

En la última jornada de la liguilla, Zeljko Obradovic, entrenador del Partizán, daba como favorito para ganar el título al Real Madrid. Un elogio que Chus Mateo, técnico blanco, agradece: "Aunque Zeljko es un referente, no me vale de nada creer esas palabras. Lo agradezco, pero sería un tonto si pensara que eso me da algo". Mateo tiene claro que "nos tenemos que hacer fuertes dentro del vestuario porque sabemos que fuera del fuerte hay mucha gente a la que no le gusta tanto que nos vayan bien las cosas". Y sobre el encuentro ante el París, el entrenador habló de las conclusiones que sacó del partido de la semana pasada: "Me espero un París con el descaro de todo el año, con esa frescura en el juego que lo caracteriza y lo ha mantenido en posiciones de arriba. Me espero el mejor París posible, si el otro día nos metieron 19 triples de 34, mañana nos van a meter 20".

El Real Madrid tratará de hacerse fuerte en la zona con un Walter Tavares que ha sido elegido MVP de la Euroliga en los meses de marzo y abril, incluyendo una canasta ganadora sobre la bocina en la última jornada ante el Partizán en Belgrado. También Serge Ibaka ha crecido mucho en el juego de los blancos en el último tramo de temporada. Y junto a ellos estarán Usman Garuba, que va ganando protagonismo defensivo, y el angoleño Bruno Fernando, que también se va haciéndose notar por su poderío en la pintura.