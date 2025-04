La psiquiatra de Maradona niega haber mantenido relaciones sexuales con el astro días antes de su muerte

El juicio que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona durante su internación domiciliaria incluye capítulos macabros que se abren a una ola de desmentidos y rumores interminables. Verónica Ojeda, expareja del gran mito futbolístico argentino, había divulgado mensajes de la psiquiatra Agustina Cosachov en los cuales se sugerían relaciones sexuales entre la profesional y el paciente pocas semanas antes de su deceso, una prueba más, añadió, de los tratos degradantes a los que lo habían sometido. "¡¡¡Te garchaste (acostaste) al gordo, sinvergüenza!!!! ", le dice el psicólogo Carlos Díaz, a lo que su interlocutora responde: "Y bueno, jaja, terapia es terapia. Cada uno con su técnica, jaja". Cosachov reaccionó airada y dijo que esas charlas privadas e informales han sido completamente sacadas de contexto.

Cosachov es una de las acusadas por presunto homicidio doloso simple de Maradona, junto con el propio Díaz y el cirujano Leopoldo Luque, entre otros, en el marco de un proceso que se extenderá hasta mitad de año.

La psiquiatra hizo su descargo en las redes sociales, donde negó cualquier tipo situación sentimental con un hombre débil, prácticamente fuera de sí y en estado de abandono, según las hijas Dalma, Giannina y Jana. "Frente a las versiones falsas que circulan en distintos medios, me veo obligada a expresarme públicamente. No suelo hacer declaraciones, pero en esta ocasión la gravedad de la mentira difundida, el dolor que genera en mí y en mi familia, mi imagen profesional e incluso la figura del Sr. Diego Armando Maradona me veo obligada a aclarar lo siguiente por esta vez". Cosachov califica en ese sentido de "absolutamente falso y profundamente injusto lo que se dice" sobre hechos ajenos a cualquier protocolo médico. "Jamás mantuve, ni mantendría, otro tipo de vínculo con un paciente que no sea estrictamente médico/paciente. Esto aplica no solo para el Sr. Maradona, sino a cada uno de mis pacientes, a quienes respeto profundamente".

Según la psiquiatra, los chats en WhatsApp han circulado de manera fragmentada y "corresponden a un diálogo privado y claramente sarcástico con un colega". Cosachov admite el impacto que han provocado las palabras por su sesgo interpretativo completamente sexualizado. "Entiendo que este diálogo privado, que jamás debió hacerse público, pueda prestarse a malas interpretaciones. Pero es fundamental que se comprenda que se trató de una conversación íntima e informal con un colega". Además recordó que esa plática virtual es de noviembre de 2020, poco antes del deceso, cuando "algunos medios publicaron titulares generando suspenso como ‘La nueva mujer en la vida de Maradona’, luego aclarando que era la psiquiatra". Esa "desinformación" suscitó en su momento " rumores que hoy, lamentablemente, resurgen y se tergiversan".

Entre desmentidas y conjeturas ficcionales, irrumpen también las pruebas, y otra vez la encuentran a Cosachov. El programa televisivo Viviana en Vivo presentó audios en los que conversa con Luque. "Digo algo entre nosotros, pero obviamente jamás lo diría delante de ellos, pero lo mejor le puede pasar a Diego que fume marihuana y que deje el chupi (la bebida). Eso sería lo mejor", dice Luque, y añade: "lo que pasa que lo está combinando las dos (marihuana y alcohol), y ahí la cag... Mañana yo voy a buscarle la vuelta". La psiquiatra habla del comportamiento cuestionable de los enfermeros. "Yo creo que la postura que están las hijas y demás nos van a tirar todo el fardo (la responsabilidad) a nosotros con respecto a los enfermeros, que nosotros decidamos. Y en realidad no me parece tan incoherente y nos tiren el fardo nosotros decidamos si necesita enfermería o no porque eso no sé si las hijas tienen que decidirlo". Ella recomienda "limpiarlos (prescindir de sus servicios) ", pero hacerlo de manera gradual.