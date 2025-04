Marc Márquez se convierte en el español con más victorias en el Mundial: 91

Triplete español en el circuito nocturno de Losail. Triunfo de Ángel Piqueras en Moto3, victoria de Aron Caner en Moto2 y nueva exhibición de Marc Márquez en MotoGP, que le convierten, con 91 triunfos, en el piloto español con más victorias de la historia, superando ya las 90 del mítico y desaparecido Ángel Nieto. El mayor de los Márquez ha sumado un nuevo doblete, sábado y domingo, y la séptima victoria en ocho salidas. Impresionante arranque de temporada de Márquez en el estreno rojo, demostrando que lo tiene todo para, después de cuatro años de dolor, volver a ser el campeón.

“Había que tapar el error de Austin con un gran fin de semana y, aunque Losail no es mi circuito preferido, ni mucho menos, al final hemos podido conseguir que todo saliese redondo durante todo el fin de semana. Eso sí, este fin de semana he tirado, he vivido y he ganado más de cabeza que de instinto, más de estrategia que de velocidad”, señalaba un eufórico Marc, que, al inicio de la prueba, después de sufrir un encontronazo con su hermano (“ha sido culpa mía, pues he frenado mal al entrar en la primera curva y él no ha podido evitar dañarme el colin de mi moto”), ha permitido que Morbidelli le adelantase (“iba demasiado rápido para ser el principio y sabía que sus ruedas no aguantarían”) pero, cuando le ha pasado Bagnaia, ha dicho “¡ojo!, que, ahora, sí empieza la carrera”.

"Tenía que guardar neumático delantero para el final, no quería apretar al inicio, por eso he dejado pasar a Morbidelli pero, llegado el momento, he aprovecha con inteligencia las 10 vueltas buenas de la rueda delantera para apretar y ganar" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

La prueba tuvo algunos golpes de efecto que rodearon la nueva proeza de MM93. El primero, un desconocido y sorprendente Maverick Viñales, que lideró la carrera durante un buen rato con su KTM y cruzó la meta en segunda posición, pero, entrada la noche, fue sancionado con 16 segundos y perdió el podio al correr con las presiones demasiado bajas y, por tanto, competir de forma antireglamentaria. Otra sorpresa, aunque no suficiente, fue el papel del bicampeón 'Pecco' Bagnaia, que acabó segundo por la sanción a Viñales y que remontó desde la 11ª posición.

Fue Bagnaia, según reconoció Marc Márquez, que disparó las alarmas en la mente del campeonísimo catalán. "Cuando me pasó 'Pecco', pensé 'es ahora cuando empieza la carrera', por eso me apresuré a pasarle al final de recta". Y, la tercera gran noticia del GP, fue cómo funcionó la calculadora que Marc tiene en su cabeza. "Sabía que mi neumático delantero solo tenía 10 vueltas buenas, es decir, la mitad de los giros de carrera, a pleno rendimiento y preferí guardarmelas para el final, que gastarlas, como Morbidelli, en el inicio". Por eso, a falta de siete giros, aprovechó el despiste de Viñales en una curva larga y rápida de derechas para coger el liderato e, inmediatamente, de forma prodigiosa hacer dos vueltas rápidas ¡dos!, establecer un nuevo récord y repetir la victoria en un trazado donde no ganaba desde 2014.

Accidente de Jorge Martín

La prueba, que ha tenido la desgracia de volver a ser escenario de un nuevo accidente del campeón vigente, el madrileño Jorge Martín, que debió de ser trasladado a un hospital de Doha con un fuertísimo golpe en el costado derecho de su cuerpo tras una caída en la parte final del GP (posible neumotorax), ha permitido a Marc Márquez convertirse, ahora sí, en un líder sólido y, sin duda, en el gran favorito al título, pese a que Bagnaia sigue puntuando, como Àlex Márquez, que, en Catar, en domingo, ha tenido dos toques con Marc y con Fabio Di Giannantonio, aunque, al final, ha terminado sexto y sigue segundo del Mundial, con 17 puntos menos que su hermano.

El campeón Jorge Martín, que regresaba a la competición tras una larga recuperación, se cayó en plena carrera y tuvo que ser trasladado a un hospital de Doha con una fuertísima contusión en el costado derecho.

El protagonismo de Marc Márquez, de 32 años, en este arranque de campeonato, está siendo impresionante y arrollador. El piloto de Cervera (Lleida) ha ganado siete de las ocho carreras que se han celebrado (Tailandia, Argentina, EEUU y Catar), ha hecho pleno de ‘poles positions’, es decir, ha liderado las cuatro parrillas, ha conseguido la vuelta rápida de cada carrera y se ha encaramado al liderato del Mundial, con 123 puntos cuando el pleno de los plenos hubiesen sido 148 puntos, le han faltado los 25 puntos de la victoria en USA, que ya tenía en sus manos pues cuando se fue al suelo, cuando cometió el error que, hoy, ha querido tapar con esta inteligentísima carrera, era líder con más de dos segundos sobre Bagnaia.

Clasificación GP de Catar: 1. Marc Márquez (Ducati), 41 minutos 29.186 segundos; 2. ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), a 4.535 segundos; 3. Franco Morbidelli (Ducati), a 6.495 segundos; 4. Johann Zarco (Honda), a 6.668 segundos y 5. Fermín Aldeguer (Ducati), a 7.484 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 123 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 106; 3. ‘Pecco BAGNAIA (Italia), 97; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 78 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 48.