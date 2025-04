Marc Márquez arrebata a su hermano Àlex el liderato de MotoGP

"Si también ganó en Catar, será que algo rato está pasando", comentó Marc Márquez nada más llegar a Doha, después de que muchos creyesen, desconociéndole logicamente, que estaría muy afectado por su caída, en solitario, cuando lideraba, comodamente, el Gran Premio de Estados Unidos, uno de sus trazados favoritos donde ha ganado el 90% de las veces que ha corrido. Pues no, no ocurrió nada extraño hoy, en la carrera al 'sprint', cuyas 11 vueltas comandó MM93, pese a que su hermano Àlex trató de meterle miedo en el cuerpo o, como poco, dudas, al tratar de superar, bueno, le superó, al final de la inmensa recta de Losail. Marc, que "sabía que tenía mejor ritmo", le pasó de inmediato y lo mantuvo detrás, como en todas las anteriores carreras.

Desde que ha arrancado el Mundial-2025 de MotoGP, desde que el catalán Marc Márquez Alentá, de 32 años y poseedor de ocho títulos mundiales de motociclismo pilota una Ducati 'Desmosedici', ahora 2024 mejorada tras descartar la versión 2025, todo o casi todo lo que ha ocurrido en este arranca (lejano de campeonato: Tailandia, Argentina, Estados Unidos y Catar) ha estado marcado por su intervención, por su protagonismo y, a lo sumo, por el complemento de su hermano Àlex, que se ha convertido en uno de sus máximos rivales en la pelea, no solo por el liderato de la categoría de MotoGP, sino también por la lucha por el título mundial de la máxima categoría, que es el único que le falta al 'hermanísimo'.

"Ha sido una sorpresa, incluso para mí, ganar aquí, pues no es uno de mis circuitos preferidos, pero esta Ducati es estupenda y, cambiando un poco mi pilotaje, he podido aguantar a Àlex, que me ha pasado a final de recta, pero yo tenía mejor ritmo" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

Marc, que hoy ha vuelto a conseguir la victoria en la prueba al 'sprint' del Gran Premio de Catar, bajo las luces de miles de focos, ha sido el mejor en 16 de los 25 entrenamientos que se han celebrado en los cuatro fines de semana de gran premio que llevamos, ha logrado las cuatro 'poles positions' y ha sumado seis de las siete victorias que han habido en juego. Cierto, falló, erró, se cayó en el GP de Austin, uno de sus circuitos preferidos, pero hoy mismo, pocos días después, ha recuperado ya el Mundial del campeonato.

La prueba al 'sprint de Catar volvió a ser una auténtica demostración del poderio de los hermanos Márquez Alentá. Los dos estuvieron portentosos desde el mismo instante en que se apagó el semáforo rojo y solo en las dos primeras vueltas pareció que el 'hermanísimo' podía amargarle la noche catarí al ocho veces campeón, pero no fuese así y Marc consiguió recuperar el lidetato del Mundial de MotoGP: 98 puntos para el mayor, 96 para el 'peque', que se ha convertido en el 'señor segundo', pues hoy, de nuevo, acabó segundo como en las anteriores carreras.

"Cuatro 'poles positions' y cuatro victorias al 'sprint' es una manera muy bonita de empezar el Mundial, desde luego, no voy a negarlo", comentó Marc Márquez ante el micrófono de Dorna TV. "Sabía que tenía un buen ritmo y, la verdad, pese a que llegué aquí pensando que el podio era lo máximo que podía conseguir al no ser uno de mis circuitos favoritos, esta moto, la Ducati, es estupenda y cada vez me siento mejor sobre ella. Àlex me ha empujado al inicio de la segunda vuelta, pero sabía que yo tenía algo más que él y le he devuelto rapidamente el adelantamiento. Estoy muy feliz, por mí, los míos y Ducati".

"Tenía que intentar adelantarle, le he adelantado, pero Marc está en un estado de forma extraordinario. Bueno, otra vez segundo, pero estamos peleando con los mejores" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

"Debía intentarlo", ha dicho Àlex, "no tanto porque creía tener posibilidades de ganarle sino, sobre todo porque no quería que los demás se acercasen a nosotros y nos complicasen un nuevo doblete. Yo estoy muy bien, desde luego, y estoy muy orgulloso de ser tan regular, pero Marc es tremendo. Hoy mismo, por ejemplo, cuando iba detrás de él, me he dado cuenta que en la triple de derechas, que siempre sufre, ha pilotado a las mil maravillas. Va a ser muy difícil ganarle, la verdad".

Lo más interesante de esta prueba al 'sprint' fue el tremendo papel, la tremenda carrera, que protagonizó el 'rookie' del equipo Gresini Racing Team, Ducati, Fermín Aldeguer, que ha terminado cuarta por delante de todos los campeones. Otra gran sorpresa, pero esta muy negativa, ha sido la discretísima octava plaza (arrancó el 11º, tras su caída en la 'quali') del bicampeón 'Pecco' Bagnaia.

Clasificación carrera 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 20 minutos 38.304 segundos; 3. Àlex Márquez (Ducati), a 1.577 segundos; 3. Franco Morbidelli (Italia), a 3.988 segundos; 4. Fermín Aldeguer (Ducati), a 4.369 segundos y 5. Fabio Quartararo (Yamaha), a 4.593 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 98 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 96; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 77; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 62 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 48.