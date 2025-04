Flick, el técnico que cambió el Barça y que no tiene prisa por renovar

Se esperaba la pregunta. Y se había estudiado mucho la respuesta. Muchísimo. La respuesta más larga que se le ha escuchado nunca. Lleva casi nueve meses en Barcelona y jamás había argumentado tanto un asunto. Y lo hizo el viernes Hansi Flick cuando le tocaba hablar de sí mismo exponiendo en un larguísimo mensaje (duró cuatro minutos y 22 segundos) su idea ante la posibilidad de que el Barça, feliz como anda Joan Laporta, le plantee la renovación. Acaba su contrato el alemán en 2026.

No ha cubierto ni tan siquiera su primer año, pero el presidente, orgulloso de su elección -es el primer técnico que firmó en su segunda etapa tras encontrarse con Koeman, heredado de Bartomeu, y tener que refugiarse en Xavi pese a que no lo quería-, le encantaría ampliarle un par de años más esa vinculación. Flick, en cambio, no tiene ninguna prisa, cuidadoso como es siempre en todos los detalles, ajeno al populismo o la propaganda.

Podría aprovechar el técnico el excelente momento -líder en la Liga, finalista de la Copa donde le espera el Madrid en Sevilla el próximo 26 de abril, con un pie en las semifinales de la Champions tras el 4-0 de la ida al Dortmund-, arrogándose, y con toda la razón, el éxito de la colosal transformación que ha ejecutado en el equipo en tiempo récord, desmintiendo artificiales e impostadas teorías de la adaptación. Pero no es su estilo.

No se aprovecha el técnico de la coyuntura actual, a pesar de que su primera experiencia lejos de Alemania (solo había dirigido al Bayern y a la selección de su país), está siendo excitante. Va con tacto y tiento. «No soy un entrenador de firmar un contrato de tres años y futuro resuelto», subrayó el alemán, quien al escuchar esa cuestión advirtió. «Haré una respuesta muy larga sobre esto», dijo.

Y cumplió con su palabra porque no se le había escuchado en estos meses detenerse, y con tanto detalle, en sus reflexiones, que iban mucho más allá de lo futbolístico porque también de su excelente vida familiar «con mi mujer» en Barcelona. Se tomó el técnico su tiempo porque tenía mucho qué contar. "Mi mentalidad es de un año y a ver qué pasa. Paso a paso", llegó a decir Flick en un más que correcto castellano para que no existieran dudas sobre sus planes.

"El proyecto acaba de comenzar"

Está feliz. Absolutamente feliz en la ciudad e integrado en el club, conectado con Deco, a quien le agradeció que le suministrara un excelente equipo de preparación física, liderado por Julio Tous, Raúl Martínez, Pepe Conde y Rafa Maldonado. "Es el mejor club del mundo, hay una atmósfera singular que no había visto antes".

Flick juguetea con el balón durante el último entrenamiento previo a la visita del Barça a Butarque para enfrentarse al Leganés. / Efe / Alejandro García

No quiere precipitarse Flick, consciente como es de que su proyecto «acaba de comenzar». Pero una vez transformado a lo grande el equipo -todos los jugadores ofrecen versiones mucho mejores que hace unos meses-, necesita títulos. "Tengo mucha energía, me pasan muchas cosas por la cabeza para poder mejorar. Valoro mucho lo que tengo aquí, sé que el club está en una situación que no es fácil. Pero un año y a ver qué pasa. Si estamos contentos, otro año", dijo el técnico de forma pragmática.