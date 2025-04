Las claves del ‘once’ del Barça ante el Leganés: Araujo y Eric, titulares

Apenas rota Hansi Flick en la Liga, consciente de que un triunfo ante el Leganés metería mucha más presión al Madrid porque empezaría a siete puntos del Barça, ya asentado y solidificado en el liderato.

1.- Araujo, titular

Toca descanso para Pau Cubarsí, pero no para Iñigo Martínez. No toca nada en los laterales Flick porque mantiene en el once a Koundé y Balde.

2.- Eric, de medio centro

Descansa Frenkie de Jong y le corresponde al exjugador del City asumir el rol de medio centro, escoltado por Pedri y Fermín. Y Gavi, por lo tanto, continúa siendo suplente.

3.- El ataque de siempre

No hay tregua para Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha. Modifica una pieza el técnico alemán en la defensa y otra en el centro del campo. Pero en la delantera sigue contando con los tres titulares.