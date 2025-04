Tania Álvarez no cobrará nada por defender el cinturón europeo: "Perderé dinero; por suerte me mueve la pasión"

El Casal Cultural de Castellbisbal volverá a presencia por tercera vez un combate por el cinturón europeo de boxeo. Este sábado, Tania Álvarez (12-1, 2 KO) se enfrentará a la británica Katie Healy (9-1) para defender su reinado en el peso supergallo europeo una segunda vez tras mantener el título a finales del año pasado frente a la aspirante francesa Ben Ephram.

“Estoy hambrienta, sedienta y cansada, pero me muero de ganas”, confiesa a EL PERIÓDICO la púgil de Sant Esteve Sesrovires. Se encuentra ya en la recta final del recorte de peso y le quedan apenas tres kilos por perder antes de encontrarse este viernes frente a la báscula en el pesaje oficial. La boxeadora afirma sentirse “mejor que nunca” en esta preparación.

“Siento que es la preparación en la que mejor me encuentro. Ha sido la más profesional hasta la fecha. Cada vez contamos con más profesionales en el equipo”, argumenta la boxeadora. Desde la última pelea contra la francesa Ben Ephram, el equipo de Tania se ha incrementado añadiendo a un nutricionista, Alberto Cañete, y un preparador físico, Xavier Ramírez.

La planificación en este fight camp ha permitido a la boxeadora llegar al día del combate con la confianza por las nubes y buenas sensaciones. “Llegaré al día del combate al 100% por primera vez. En anteriores ocasiones he llegado un poco más cansada por no haber sabido gestionar bien la intensidad o las cargas de entrenamientos y sparrings, pero esta vez me siento genial”, explica la deportista.

Una rival esquiva

Healy, que llega a la contienda por el cinturón con un récord de 9 victorias y tan solo una derrota, es una boxeadora experimentada y con un particular estilo más alargado de golpes rectos y buenas esquivas. Fue campeona del mundo del peso gallo de la World Boxing Federation en 2022 y ha tenido una trayectoria también en el mundo del Kickboxing.

“Hemos trabajado centrándonos en corregir mis carencias, potenciando mi boxeo, pero teniendo en cuenta su estilo. Es una boxeadora más larga, de combinaciones cortas, de un par de golpes, y con muy buena movilidad a los lados. No me asusta, he entrenado para que no pueda escaparse”, afirma Tania, que augura un combate controlado. Healy es tan sólo 2cm más alta que la catalana pero su estilo y alcance le dan algo más de envergadura.

“No me va a influir su estilo ni su alcance. Sé que seguiré el patrón de siempre. Probablemente en los primeros asaltos ella esté más activa, yo los suelo usar más para medir y adaptarme. No me voy a frustrar porque ya sé que probablemente ella esté más rápida y se me escabulla. En los siguientes asaltos subiré el ritmo, la presionaré y no va a poder escaparse”, augura la boxeadora.

Ambas boxeadoras se han cruzado varios mensajes en redes y este jueves por la tarde se vieron las caras en la presentación oficial del combate que tuvo lugar en la tienda Leone de Barcelona.

Complicaciones con la venta de entradas

Traer un campeonato de Europa a España es siempre complicado, pues sobre todo a nivel económico supone una gran inversión. En ese sentido otros boxeadores se han posicionado en anteriores ocasiones pidiendo más facilidades y apoyo para poder traer este tipo de combates a casa.

A pesar de la presión en redes y los esfuerzos por llenar el pabellón, este combate "no será rentable", se lamenta la boxeadora. "Yo no cobraré nada y perderemos dinero, pero si esto lo hiciera por dinero ya lo hubiera dejado. Por suerte es la ilusión y la pasión lo que me mueve", afirma la boxeadora.

Las entradas para el combate podrán adquirirse hasta el mismo día del combate tanto en entradium.com como en la taquilla del Casal Cultural de Castellbisbal, en el gimnasio del Team Toni Moreno o contactando con la propia boxeadora por Instagram.