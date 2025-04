Morbidelli sorprende a Bagnaia y los Márquez en un Catar dominado por Ducati

Puede que sea cierto que el Gran Premio de Catar (sábado y domingo, a las 19.00 horas, DAZN) va a ser algo diferente a los tres fines de semana anteriores. Puede ser, solo puede ser. De momento, en el primer día de entrenamientos, después de que no cambiase nada, es decir, después de que los hermanos Marc y Àlex Márquez dominaran, junto al italiano ‘Pecco’ Bagnaia’, las dos sesiones de entrenamiento, al final, en el último minuto, en la última vuelta, del último ensayo del viernes de Doha, Franco Morbidelli le dio un alegrón a su amigo y jefe Valentino Rossi, que se encuentra en Losail, consiguiendo el mejor crono (1.50.830 minutos).

Eso sí, Bagnaia acabó segundo, pegadito, muy pegadito a su compatriota, a 0.145 segundos y Marc Márquez, tercero, juntitos, pues quedó a 0.167 segundos, los demás ya están algo más lejos y, los demás, siguen siendo Fabio Di Giannantonio, Àlex Márquez, siempre regular, siempre en el sitio y por el sitio, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Fermín Aldeguer, el ‘rookie’ que continúa admirando a todo el mundo y Johann Zarco, que volvió a colocar a la Honda en el top-10.

Martín, sin prisas

El campeón del mundo de MotoGP, el madrileño Jorge Martín, que regresa este fin de semana a la competición después de un durísimo y doloroso inicio de temporada, quedó en la cola de la parrilla, aunque hoy tratará de escalar posiciones. “Todo el mundo sabe a lo que he venido a Catar y es a coger contacto con el equipo, a medir mis fuerzas y a hacer la pretemporada que no pude hacer por el accidente del primer día del test de Sepang, así que todo lo que haga estará bien hecho”, señaló el campeón.

Lo que tampoco cambia, de momento, es el arrollador dominio, ya casi insultante, de la fábrica Ducati que, de momento, en el primer día, perdón, en la primera noche de Losail (Doha, Catar) ha colocado a cinco de sus seis ‘Desmosedici’ entre las cinco primeras. La sexta, la del joven Aldeguer, también está en la pelea, también.

"Yo firmaría acabar tercero en las dos carreras de Catar, desde luego, nunca ha sido uno de mis circuitos preferidos, pero, bueno, de momento estamos ahí delante" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

"Yo ya sabía que esto me iba a costar, Catar nunca ha sido mi circuito favorito, ni mucho menos, he ganado solo una vez y mira que he corrido veces", comentó Marc Márquez, al término del primer día de trabajo. "Sé que aquí, tanto 'Pecco' como Àlex, van mucho más rápidos. Yo he sido el más veloz en el primer ensayo. ¿Por qué?, porque la pista estaba sucia y yo, en esa situación, cuando no hay tanto agarre y baile, me defiendo muy bien. Luego, cuando empieza a haber más goma y queda una sola trazado, los demás mejoran una barbaridad".

El mayor de los Márquez reconoció que si el fin de semana acaba así, es decir, si en las dos carreras puede meterse en el podio "e, incluso, acabar tercero, sería un buen fin de semana para mí. Si gano aquí será que está pasando algo, sería muy raro, de verdad, aunque uno nunca lanza la toalla. Pero, sí, firmo el tercer puesto en la 'sprint' y en el GP".