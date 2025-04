El español Josele Ballester crea un escándalo internacional al orinar semiescondido en el mítico hoyo 13 del campo de Augusta

El golfista castellonense Josele Ballester ha creado un escándalo en el elitista campo de Augusta. Al jugador amateur le entraron unas ganas irreprimibles de orinar a la altura del hoyo 13, el famoso Rae's Creek, y decidió aliviarse semiescondido sobre el arroyo que protege el 'green', de espaldas al público.

Su acto tan humano ha generado una escandalera entre los organizadores del Masters de Augusta, que estudian ahora qué sanción imponerle. El gesto ha sido recogido por toda la prensa internacional, sorprendida ante tan inusual situación.

When you gotta go, you gotta go.



U.S Am Champion Josele Ballester took a leak in Rae’s Creek. 😳 pic.twitter.com/ZxF5pZuf2z — GOLF.com (@GOLF_com) April 10, 2025

Ballester, que puede participar en el primer 'major' de la temporada al ser el campeón del último US Open Amateur, disputaba la primera jornada del más prestigioso torneo de golf del calendario al lado de dos grandes favoritos al triunfo final como Scottie Scheffler, el número 1 mundial, y Justin Thomas.

"Lo volvería hacer"

Ballester no se percató que en ese hoyo hay unos baños para cuando sobrevienen este tipo de apretones y aprovechó un momento de pausa para correr hacia el arroyo para vaciar la vejiga. Al concluir, recibió el aplauso jocoso de los espectadores. No lo recibirá de las autoridades del Augusta National, un club de etiqueta que ya censuró el año pasado a Jason Day por su vestimenta estrafalaria.

🙌 Así ha sido el primer golpe de Josele Ballester en su debut en el Masters de Augusta pic.twitter.com/sciyASaY4R — Ten-Golf (@Tengolf) April 10, 2025

Al golfista español le preguntaron por el incidente tras concluir su recorrido, con un +4, que dificulta que pueda pasar el corte. Ballester, entre risas, no dio muestras de arrepentimiento. "Se me olvidó por completo que teníamos esos baños a la izquierda del tee de salida. Pensé: 'Tengo muchas ganas de orinar'. No sabía dónde ir, y como Justin tuvo un problema en el green, pensé: 'Me voy a colar aquí en el río y probablemente la gente no me vería mucho'. Y entonces me aplaudieron. Probablemente uno de los aplausos más fuertes que recibí hoy, así que fue bastante gracioso".

Ballester, que juega en la universidad de Arizona State, sabe que le vio mucha gente. "Me vieron. Me vieron. No me dio ninguna vergüenza. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría".