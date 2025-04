Flick: "No quiero un contrato de tres años y el futuro resuelto. Un año y a ver qué pasa"

De la excitación europea, con la fanfarria y la música del 4-0 al Dortmund, a la rutina de la Liga con una visita a Butarque. Así vive el Barça de Flick la semana en la que se debate la continuidad del técnico, deseoso el presidente Joan Laporta de firmar más años (acaba en 2026 el contrato del alemán) al hombre que ha cambiado el rostro del equipo. Y del barcelonismo.

Pero Flick no quiere hacer planes a largo plazo sobre su futuro. "No soy un entrenador de firmar tres años para tener el futuro resuelto. Mi mentalidad es de un año y a ver qué pasa", ha dicho el alemán, quien prefiere ir poco a poco y no comprometerse por tanto tiempo. "Paso a paso", ha subrayado incluso usando esta expresión en castellano.

Flick juguetea con el balón durante el último entrenamiento previo a la visita del Barça a Butarque para enfrentarse al Leganés. / Efe / Alejandro García

"Paso a paso, año a año. Creo que no hemos acabado, al final no sé cuánto nos quedará, pero quiero acabar mi trabajo aquí con buena nota", ha indicado Flick en en una semana que queda condicionada por la Champions sin permitirse ni un minímo resbalón en la Liga para mantener, al menos, los cuatro puntos de ventaja sobre el Madrid.

Si el Barça gana al Leganés, que lo derrotó en Montjuïc (0-1), aunque es ahora antepenúltimo del campeonato y en zona de descenso, dejaría al conjunto de Ancelotti a siete puntos, obligado a ganar el domingo en Mendizorroza ante el Alavés.

"Nos tenemos que centrar en nosotros. Si ganamos todos los partidos, el Madrid ya puede hacer lo que quiera", ha dicho Flick, quien ha querido recordar que “si quieres ser campeón debes demostrarlo en partidos así, no solo en los grandes partidos".

No ha querido, sin embargo, el alemán abordar su futuro a pesar de que el Barça desea renovarlo. "Haré una respuesta muy larga sobre esto", ha comenzado diciendo el técnico azulgrana, orgulloso de "hablar el mismo idioma futbolístico, no inglés o castellano, sino del juego" con su plantilla. Tan larga ha sido que ha durado cuatro minutos y 22 segundos. La más larga, sin duda alguna, desde que llegó en agosto pasado.

"Valoro mucho y disfruto lo que tengo aquí. Tengo un staff fantástico en el Barcelona, son increíbles. Tengo un equipo que entrena muy bien y muy fuerte”, ha precisado el entrenador azulgrana. “Es singular encontrarme con esta atmósfera, que es increíble y fantástica dodne cada uno quiere mejorar. Somos como una familia”, ha subrayado el alemán.

"El entorno del club es increíble, todo nos va muy bien. Estoy disfrutando de Barcelona, de la gente de aquí, estoy muy feliz viviendo con mi mujer. Es una nueva experiencia para mí y para mis compañeros de staff. Tengo mucha energía, pasan muchas cosas por la cabeza para poder mejorar, estamos comenzando este proyecto”; ha añadido queriéndose ceñir siempre a lo que marca su contrato.

Firmó por dos años y está cumpliendo el primero, superando todas las expectativas que se podían imaginar. Pero Flick no quiere aprovecharse de su condición de triunfador, autor de la transformación que ha vivido el equipo, líder en la Liga, finalista de la Copa del Rey y con un pie en las semifinales de la Champions tras el 4-0 al Dortmund.

Flick, en la rueda de prensa previa al Leganés-Barça. / Efe / Alejandro García

"No soy un entrenador que quiera un contrato por tres años para tener el futuro resuelto. Soy independiente, me gusta trabajar para este club, que es el mejor club del mundo. Valoro mucho lo que tengo aquí, sé la situación del club, no es fácil. Pero todos hacen lo mejor para conseguir grandes cosas. Un año y ver lo qué pasa. Si estamos contentos, un año más. Pero no sabemos qué pasará”, ha dicho Flick, quien no quiere hacer planes a largo plazo.

“Quiero acabar mi trabajo aquí con nota positiva. Es increíble estar y vivir aquí y trabajar para este club. Eso me gusta. Si ellos, mis compañeros de staff, están contentos, yo también. Pero solo me centro en esta temporada, ahora solo en el Leganés y el Dortmund”, ha precisado.

Calma con Dani Olmo

Además, Flick va recuperando jugadores en este extenuante calendario. Primero fue Christensen, que solo ha disputado 26 minutos esta temporada. Y fue en agosto pasado.

Ahora es Dani Olmo quien ya se entrena con el grupo, convencido de que podrá reaparecer pronto, tal vez en Dortmund, amparado por el sosiego que proporciona el 4-0 para encarar la vuelta de los cuartos de final de la Champions en Alemania. "Olmo no jugará mañana y es mejor que se quede aquí en casa tras entrenar estos dos últimos días. No jugará ni viajará", ha adelantado el técnico del Barça.