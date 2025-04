Verdeliss: "Lo que yo hago no es normal ni tiene que ser ejemplarizante"

Nadie pensaba que una locura así fuera posible, pero para ella no existen obstáculos: madre de ocho hijos, récord de España de 100 km y acabar siete maratones, en siete continentes y en tan solo siete días. La influencer y corredora Estefania Unzu, en redes Verdeliss, se siente preparada para todo: "Aunque parezca que se me va la olla, soy muy responsable".

En una entrevista con EFE, Verdeliss (Pamplona, 1985) desvela las dificultades a las que se ha enfrentado, las exigencias de su vida personal y la dura preparación a la que se tuvo que someter para una hazaña que ahora salta a la pantalla en el documental “Verdeliss.7 maratones, 7 continentes, 7 días”(Movistar Plus+, desde el 14 de abril).

Pregunta (P).- Empresaria, influencer, madre de ocho hijos ... ¿Quién es Estefanía Unzue?

Respuesta (R).- Jo, pues es una mujer que se ha ido reinventando continuamente a lo largo de su vida y tomando cada una de sus elecciones desde la pasión. Con esta filosofía de que estamos en esta vida dos días y hemos gastado uno. Siempre me ha gustado asumir riesgos y retos y así soy feliz.

P.- Hablando de riesgos, ¿Cómo se afronta un reto de esta magnitud?

R.- Me estuve preparando durante dos años para esto. Ya había viajado en maratones por el mundo, con diferentes temperaturas, altitudes, humedades, jet lag... llevaba una buena base, pero luego hay que trabajar un montón la parte mental.

P.- ¿En qué momento del reto se sintió mentalmente superada?

R.- En Madrid. Me sentí muy reconfortada de ver a mi familia, de poder tener un abrazo de mis hijos, pero les tuve que dejar. No sé, fue un sentimiento muy contradictorio. Además mis piernas se quedaron en el Jarama, tenía muchísimas cuestas. Llegué a Brasil y me costó todo muchísimo más, pegué bajonazo anímico.

P.- ¿En algún momento durante el reto temió por su salud, por su vida?

R.- No. La que más miedo me daba era la Antártida porque no me sentía preparada para el frío, que es mi gran debilidad, y se me dio fenomenal.

P. La ultradistancia se ha convertido en una moda, pero ¿estamos todos preparados?

R.- Una maratón se puede preparar pero lo que es algo silencioso es el tema del corazón y la salud. Si te vas a dedicar a correr larga distancia, que supone un estrés para el cuerpo, hazte un chequeo médico. Yo sé que estoy haciendo grandes locuras pero también tengo mi prueba de esfuerzo, mi electrocardiograma, un cardiólogo que me renueva cada cierto tiempo esas pruebas...

P.- ¿No cree que visibilizar esto como algo alcanzable genera que más personas quieran sumarse a la ola?

R.- Pero yo creo que es bueno, que el deporte siempre va a ser bueno y son mayores los beneficios que te da integrar el deporte en tu salud.

P.- Pero hablamos de retos muy extremos...

R.- Es que yo no tengo por qué ser ejemplarizante. Esta es mi movida, esta es mi historia. De hecho lo que yo veo es el mensaje contrario y la cantidad de madres que me escriben: "Jo, Estefi, yo es que te veo a ti y digo: Si puede ella con ocho hijos ¿Cómo no voy a poder sacar 20 minutitos al día para hacer un poquito de ejercicio?". Eso es súper positivo.

P.- Cuando corremos sufren las articulaciones y por ejemplo las mujeres y madres también de suelo pélvico. ¿Cómo lo hace?

R.- Yo entiendo que parece que se me va la olla, pero he sido muy responsable. Tengo un fisio especializado en suelo pélvico. Di a luz a mi octava hija y no volví a correr hasta que no tuve luz verde de mi fisio de suelo pélvico. Estuve durante cuatro meses yendo a las sesiones y fortaleciendo. Y cuando me dijo que ya estaba preparada, entonces es cuando me puse a correr.

P.- ¿Cómo se compagina todo esto con su condición de madre de ocho hijos? En el documental se ve que mientras corría en la Antártida era el cumpleaños de su hija.

R.- Me perdí 3 cumpleaños. La gente piensa que el reto es correr maratones pero el reto es entrenar para correr maratones. Teniendo ocho hijos es muy complicado porque si corro más, duermo menos. Mi gran aliada es una cinta de correr que tengo en casa. Madrugo, corro y luego ya preparo desayunos. Corro cuando el resto del mundo no me necesita.

P.- ¿Ha tenido alguna vez síndrome de la impostora o la sensación de no estar atendiendo a su familia?

R.- ¿Sabes qué? Convivo mucho con ello a día de hoy porque viajo mucho. Al mismo tiempo lo compenso porque tengo mucho trabajo en casa y cuando estoy fuera me convenzo de que ellos también me ven como una figura que apuesta por sí misma y por cumplir sus sueños. Yo espero que el día de mañana también tomen esas decisiones libres, sin sentirse juzgados.

Tengo una familia y un entorno que me apoya, que vive conmigo todo esto y había llegado el momento de desligarme un poco de esas exigencias y esas responsabilidades que tenía de estar permanentemente encima de todo. Te das cuenta de que cuando cedes el mundo sigue funcionando. Tengo un marido que asume fenomenal su corresponsabilidad como padre y los abuelos también echan una mano extra y lo agradecen un montón. Es un poquito como quitarse un lastre. Cuando tú estás bien eres capaz de estar mejor para los demás.