Laporta y su socio moldavo activan Barça Mobile, "una mina de oro"

Joan Laporta y Ruslan Bîrlâdeanu se dejaron ver juntos públicamente anoche por primera vez. El presidente del FC Barcelona y el CEO de New Era Visionary Group, hombro con hombro. El mandatario de los conejos en la chistera y el empresario moldavo más famoso de Barcelona. El todopoderoso jefe del club azulgrana y el salvador de las parcheadas inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. No se juntaron por los asientos VIP del Camp Nou, sino por la otra vía de negocio conjunta, la operadora de telefonía virtual, la llamada Barça Mobile, inaugurada este jueves con coreografía de ceremonia.

La relación entre el FC Barcelona y New Era está envuelta de interrogantes y suspicacias desde el primer minuto y ninguna se despejó en el acto. No se permitió ninguna pregunta. Solo hubo discursos bonitos de márketing, de Laporta, de Bîrlâdeanu y de Joaquín Colino, director general de MasOrange, la empresa que pone toda la infraestructura para que el nuevo Camp Nou sea "el estadio con la mejor conectividad del mundo gracias a una inversión de 10 millones".

Nueva mudanza

Los tres dijeron lo que tenían guionizado. Se trataba de vender su producto. El primero, la tarjeta virtual Global Travel eSIM para disfrutar de conectividad móvil en más de 170 países. Laporta proclamó, con ese tono trumpista abonado a las hipérboles, que Barça Mobile "será una mina de oro" y que evidencia la voluntad del club de situarse "a la vanguardia internacional de las nuevas tecnologías". Bîrlâdeanu habló de "crear una conexión real entre el Barça y sus aficionados" a través de una red global. Más o menos lo que dijo en su reciente charla en el Mobile Congress, aunque esta vez sin la corbata azulgrana.

Joan Laporta y Ruslan Birladeanu, CEO de New Era, este jueves en la presentación de Barça Mobile. / Zowy Voeten / EPC

Desde el club ya no se vende a New Era como una líder en conectividad mundial, sino que "aspira" a ello. Se la define como una empresa que se dedica "al desarrollo integral de proyectos tecnológicos". Fuentes del proceso de negociación aseguran que el club se decantó por la propuesta de Birladeanu porque la de Cellnex, el operador de infraestructuras de telecomunicaciones del Santiago Bernabéu, no acababa de agradar porque sólo instalaba la infraestructura, no así la red. La alianza con MasOrange ha resultado entonces crucial por su capacidad de cobertura y por su bolsa de clientes.

Nueva mudanza

Hasta la fecha, New Era se había movido en espacios de coworking, tanto en Emiratos Árabes como en Barcelona, y en un piso de Sant Andreu. Ahora se instalará en las mismas oficinas que ocupaba la Fundación Leo Messi, en la Diagonal, muy cerca, por cierto, del domicilio particular de Laporta.

Una empresa pequeña y reciente que, sin embargo, ha invertido aparentemente 70 millones en la explotación de 475 asientos VIP del futuro Camp Nou y que permitieron inscribir a Olmo y Víctor, pese a las consabidas sospechas de LaLiga. El dineral en cuestión apareció y desapareció de las cuentas barcelonistas, con las auditoras cobrando un inusitado protagonismo.

Pero ayer no se habló de los palcos VIP, sino de Barça Mobile, que a la vez impulsa un festival de música urbana latina llamado Energy Fest. Aunque para energía, la de Laporta, que ejerció durante un momento de más barcelonista que nadie al evocar la goleada ante el Dortmund. "Fue una noche mágica, una noche que no quería que se acabara".