Koeman: "Disfruto mucho viendo al Barça porque es todavía mi casa"

Vino relajado Ronald Koeman al Golf Barcelona en Sant Esteve Sesrovires para presentar su torneo solidario, destinado a la Fundación Cruyff, que se realizará el próximo 26 y 27 de junio. Americana blanca y tonos oscuros en pantalón y camiseta junto a Debbie, su hija.

Vino relajado porque su selección está en proceso de reconstrucción llevando al límite a España (caía eliminada en la Nations League en la tanda de penaltis) y tras haber sido semifinalista de la última Eurocopa. Vino tranquilo y relajado Koeman porque el Barça de Flick va de maravilla, tal como se vio este miércoles con la goleada al Dortmund.

"Disfruto mucho viendo al Barça, que es todavía mi casa", ha reconocido el extécnico azulgrana, quien ha llenado de elogios a Flick. "No es bueno comparar entrenadores ni mirar al pasado. Los jóvenes han madurado, tienen dos años más, son mejores. Es listo, maneja bien a sus jugadores y desde fuera se nota que hay un gran ambiente. Es un técnico experimentado, lleva muy bien al equipo”, ha comentado el actual seleccionador de los Países Bajos.

Koeman se dispone a iniciar la rueda de prensa de su torneo de golf solidario en el Golf Barcelona. / Valentí Enrich

"No se puede comparar al Barça con el de hace un año o dos porque tiene un plan y todo el mundo lo sabe. Si hay algo que destacar en este fútbol que hace el Barça es que todos trabajan cuando no tienen el balón, no puedes defender con ocho. Y lo hace igual el PSG. Si no tienes esta intensidad en tu equipo sufres mucho”, ha explicado Koeman, convencido, eso sí, de que”el Barça es uno de los favoritos a ganar la Champions".

"Si hay un equipo que puede remontar un resultado es el Madrid. Pero deben mejorar mucho. El Arsenal ha sido superior" Koeman — Seleccionador de Países Bajos

No quita de esa ecuación al Madrid al que, pese al 3-0 de Londres, sigue incluyendo en la relacción de favoritos. "Si hay un equipo que puede remontar un resultado es el Madrid. Pero deben mejorar mucho. El Arsenal ha sido superior. Pero hoy en día el equipo tiene que trabajar con o sin balón. ¿Un consejo a Arteta? No se lo doy porque es suficientemente listo, pero debe jugar el partido que tú quieres jugar, ha añadido.

Koeman, en la presentación de su quinto trofeo de golf benéfico en el Golf Barcelona. / .

Al ser preguntado sobre Lamine Yamal y la posible comparación con Messi, Koeman lo tiene claro. “Hay que trabajar mucho y ser serio. Ya es, y a su edad, un gran jugador. Es decisivo en momentos de partido, pero no se debe comparar con Messi porque Messi es único. Y nada más. Es muy bueno y será mejor Lamine, pero no creo que veamos en el futuro un jugador tan importante como Messi".

“El juego del Barça es para disfrutar y es un poco exagerado ese resultado porque hay que reconocer que el Dortmund es el octavo de la Bundesliga. Y sin ser un gran equipo tuvieron sus oportunidades de marcar" Koeman — Seleccionador de Países Bajos

Koeman ha coincidido con Flick en que el Barça debe mejorar, a pesar del contundente 0-4 que le endosó al Dortmund. “El juego del Barça es para disfrutar y es un poco exagerado ese resultado porque hay que reconocer que el Dortmund es el octavo de la Bundesliga. Y sin ser un gran equipo tuvieron sus oportunidades de marcar”, ha precisado.