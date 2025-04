Àlex Márquez y Bagnaia creen que Doha se le puede atragantar a Marc Márquez

El Mundial de MotoGP llega a la noche de Doha, Catar (sábado y domingo, 19.00 horas, DAZN), al desierto, al circuito iluminado por miles de lámparas metido en un puño con tres de los pilotos punteros de la invencible Ducati (de momento y van ya un montón de años).

Recuerden: 1. Àlex Márquez, 87 puntos; 2. Marc Márquez, 86, 3. ‘Pecco’ Bagnaia, 75; 4. Franco Morbidelli, 55 y 5. Fabio Di Giannantonio, 44. Los tres primeros están, sí, intratables, aunque todos ellos suelen decir que este inicial periplo por circuitos extraños, alejados del Viejo Continente, no forman parte del auténtico Mundial, aunque reparten los mismos puntos que se repartirán, dentro de quince días, en el mítico y popular Jerez donde, según muchos de ellos, arranca el auténtico espectáculo y campeonato.

“Es posible, sí”, ha comentado hoy Marc Márquez en Doha, “que este sea el primer circuito en el que, teóricamente, Àlex y ‘Pecco’ sean mejores que yo, aunque, antes de empezar los entrenamientos, no descarto nada. Si soy competitivo aquí, eso será una muy buena señal. Si no lo soy, habrán que trabajar para mejorar y conseguir el mayor número de puntos posibles”. Ni que decir tiene que el mayor de los Márquez Alentá no está nada preocupado de su cero en Austin (Texas, EEUU): “Sé dónde me caí y por qué me fui al suelo. Era líder destacado y eso es muy importante para mí, de la misma manera que lo es que, pese a ese error, estoy en la pelea, segundo”.

"Insisto, llegar líderes a Catar, tras las tres primeras carreras, es un regalo para el equipo y para mí. Tenemos que ser realistas y afrontar cada fin de semana con la idea de sumar y sumar" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

Àlex, el hermano, es de los que siempre se toma las palabras de Marc con cierta cautela, especialmente eso de que, en Doha, no es favorito. “Llegar como líderes a Doha, a la cuarta carrera de la temporada, es algo que debemos de tomarnos, el equipo y yo, como un auténtico regalo por el gran trabajo que estamos haciendo este año y durante la pretemporada”. Àlex es de los que recuerda, sin verbalizarlo, cómo conquistó el título, el pasado año, el madrileño Jorge Martín, que regresa a la competición mañana, viernes, en Catar. Sumando puntos, siendo muy regular durante todos los fines de semana.

Marc y Àlex Márquez se parten de risa, hoy, en Doha, entre Jorge Martín, al fondo, y 'Pecco' Bagnaia, en primer término. / ALEJANDRO CERESUELA

“Por descontado que me encantaría ganar mi primer gran premio un día de estos, ¡claro que sí!, estamos aquí y trabajamos duro para lograrlo, pero hay que ser realistas con respecto a nuestro rendimiento y posibilidades y tratar, sobre todo de finalizar las carreras”.

"Puede que Losail no sea la pista favorita de Marc, puede, pero todos sabemos que él estaba en la lucha por el podio. Lo sabemos, sí" 'Pecco' Bagnaia — Piloto del Ducati Lenovo

Lo que Àlex piensa de Marc, lo piensa, cómo no, ‘Pecco’ Bagnaia, que es realista a la hora de reconocer que “mi victoria en Austin fue fruto de la caída, del error, de Marc, pues iba líder destacado y arañándonos décimas de segundo a todos, pero así son las carreras”. “Sé”, siguió contando el tricampeón italiano, “que Marc dice no sentirse tan cómo aquí, en Doha, como en otros circuitos, pero no dudo, estoy convencido, de que estará en la pelea por la victoria y, por descontado, por el podio”.

Bagnaia, como ‘Martinator’, que lamenta “aunque lo entiendo perfectamente” que los equipos no le hayan dejado hacer un test privado con la moto de carreras antes de regresar a la competición en Losail, piensa que tiene un enorme potencial. “En estas primera carrera”, explica el italiano, “me faltaba siempre algo de ‘feeling’ con lña moto y creo que, en Austin, mejoramos las sensaciones. Solo espero que la pista de Doha se limpie rápidamente y podamos sentirnos cómodos sobre la moto”.