Flick: "¿Clasificados para semifinales? No, no, el fútbol es un deporte de locos"

La primera reacción, la más inmediata después de la euforia por el glorioso triunfo por 4-0 sobre el Borussia Dortmund, fue la prudencia. "No, no" era la respuesta de los jugadores del Barça cuando se les preguntaba si ese resultado metía al Barça virtualmente en la semifinal.

"No, no", fue la respuesta de Hansi Flick, obligado a marcar la pauta en el grupo. "¿Clasificados para semifinales? No, no, el fútbol es un deporte de locos", replicó el técnico, como alarmado por escuchar la palabra semifinal. "Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol", recalcó el entrenador azulgrana, que conoce de cerca el Signal Iduna Park, el famoso recinto que cobija al Borussia Dortmund.

Jugar igual

La Champions es la última opción para salvar la temporada. El equipo amarillo anda en la mediocridad del centro de la tabla de la Bundesliga, y ha cavado su fosa en Europa con la aciaga noche vivida en Montjuïc. Flick aseguró que "el equipo debe jugar como hoy" para clasificarse, aunque reconoció que "el resultado es fantástico" .

Vio, también, que sus jugadores habían ofrecido un rendimiento "muy alto" y detectó "cositas que se han de mejorar", pero recalcó que el Borussia "es un equipo de mucha calidad" y que en su campo es especialmente peligroso. "Conozco ese campo, es uno de los estadios más bonitos y sé cómo la hinchada apoya al equipo", destacó.

Esa será la consigna que transmitirá a sus pupilos. La del respeto hacia el Borussia y la prudencia hacia ese alocado fútbol. "Es un equipo muy bueno, pero debemos tener confianza y hacer lo que sabemos hacer". En un día en el que las miradas convergían hacia los tres delanteros, que reunieron los cuatro goles, el técnico giró la vista hacia la retaguardia. "Los delanteros son muy importantes y también cuando ves cómo juega la defensa y cómo influyen los que entran desde el banquillo", rebatió, extendiendo el mérito a todo el grupo.

De Jong felicita a Raphinha durante el triunfo del Barça contra el Dortmund. / Jordi Cotrina

Falta un partido

Nadie se apartó de la línea de precaución dibujada por Flick, aunque las observaciones del entrenador se produjeron después de las de los jugadores. "No voy a reconocer que estamos en las semifinales", dijo con seriedad Raphinha, incluso con alarma al escuchar el pronóstico. "Falta un partido y jugar allí es muy complicado. El Borussia es un gran equipo y jugar ante su afición siempre es complicado", sostenía el delantero, aunque reconoció que el Barça había logrado "un gran resultado".

Uno de los veteranos, Iñigo Martínez, verbalizó el sentido de la obligada prudencia que parecía tan antinatural. "El colchón es muy grande", admitía, "y quedarnos fuera sería muy, muy duro", añadió para justificar que nadie de sus compañeros se diera por clasificado. A nadie le importa esperar una semana para soltar toda la euforia.